Мобильные боевые пикапы и бронеавтомобили с беспилотниками впервые покажут на военном параде в честь 75 годовщины Победы советских войск на…

Мобильные боевые пикапы с автоматическими пулеметами «Корд» и бронеавтомобили «Тигр» с беспилотными летательными аппаратами впервые покажут на военном параде в честь 75 годовщины Победы советских войск на Курской дуге.

Торжественный парад пройдет 23 августа на центральных улицах Курска . Расчеты шести боевых пикапов «УАЗ» будут оснащены крупнокалиберными пулеметами «Корд» и автоматическими гранатометами АГС-30.

Новые образцы боевой техники поступили в подразделения Западного военного округа в 2018 году и предназначены для улучшения огневых и скоростных возможностей разведывательных подразделений при рейдовых действиях.

Всего в составе механизированной колонны пройдет 78 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО и войск Курского военного гарнизона.

На проспекте Победы все зрители смогут увидеть танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня РСЗО Бмп-21 «Град», бронеавтомобили артиллерии «Медведь» со 152-мм буксируемыми гаубицами «Мста-Б», единственные в ЗВО самоходные 120-мм минометы «Нона-СВК», минометы 2С12 «Сани», бронеавтомобили «Тигр», УАЗ «Пикап», пусковые установки беспилотных летательных аппаратов Орлан-10 на базе бронеавтомобилей «Тигр», станции радиоэлектронной борьбы «Красуха 2. О», «Мурманск», Красуха 4-С», машины радиационной химической разведки РХМ-6, термодымовые машины постановки аэрозольной завесы ТДА-3. Замкнет парад механизированной колонны прохождение тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Возглавит механизированную колонну военного парада легендарный танк Т-34-76, который проедет по главным улицам города своим ходом.

Всего к параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советских войск на Курской дуге примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЗВО и силовых структур Курского территориального гарнизона, около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 17 единиц военной техники пройдут воздушным парадом в небе над Курском.