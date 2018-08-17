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Контракт с Минобороны на поставку МиГ-35 подпишут в ближайшее время
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Контракт с Минобороны на поставку МиГ-35 подпишут в ближайшее время 

ТАСС 1 час назад
ЛУХОВИЦЫ, /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Подписание контракта с Минобороны РФ на поставку новых истребителей МиГ-35 ожидается в ближайшее время, сообщил журналистам глава Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Илья Тарасенко.
"В ближайшее время", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках подписания контракта на МиГ-35.
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Как сообщили в пресс-службе РСК «МиГ», заводские испытания истребителя завершились в декабре прошлого года.
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