Контракт с Минобороны на поставку МиГ-35 подпишут в ближайшее время

"В ближайшее время", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках подписания контракта на МиГ-35.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Как сообщили в пресс-службе РСК «МиГ», заводские испытания истребителя завершились в декабре прошлого года.