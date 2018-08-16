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В РКС спроектировали систему для управления всеми российскими дронами
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В РКС спроектировали систему для управления всеми российскими дронами 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Автоматическая система для управления всеми беспилотниками России, разработанная холдингом «Российские космические системы» (РКС), сможет следить за параметрами эксплуатации летательных аппаратов, сообщает в четверг Роскосмос.
Ранее РКС уже сообщали о разработке такой системы.
"Система, разработанная РКС, позволяет передавать данные через GSM, УКВ, а также по каналам спутниковой связи. Обрабатывается до 1,5 миллиона сообщений в секунду. Такая система, кроме прочего, поможет производителям и страховым компаниям следить за условиями эксплуатации техники", — говорится в сообщении.
Отмечается, что система сможет интегрировать именно настоящие беспилотники, которые будут обладать искусственным интеллектом и летать полностью автономно, в отличие от тех аппаратов, которые называют «беспилотниками» сейчас — по сути это лишь удаленно управляемые человеком устройства.
Единая система, которая могла бы управлять движением всех бесплотников по стране, уже спроектирована в РКС. «Предполагается, что оператору достаточно будет подать заявку на маршрут и получить подтверждение или перечень ограничений. План маршрута будет сформирован автоматически с учетом ограничений и уже поданных заявок. Причем этот план можно будет загрузить в память беспилотника для автономного полета. В будущем для службы доставки достаточно будет выбрать адрес назначения», — поясняется в сообщении.
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