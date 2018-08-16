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«Умирающий осел — это есть боевой жеребец»: военный аналитик о потенциале украинских ракет
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«Умирающий осел — это есть боевой жеребец»: военный аналитик о потенциале украинских ракет 

360tv.ru 11 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Капитан первого ранга, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков пояснил, почему Украина не способна продемонстрировать новых ракетных разработок. Об этом сообщило ИА НСН.
«Начнем с того, что для того, чтобы создавать ракетные комплексы, надо иметь научно-техническую базу, надо иметь научные кадры. На Украине на протяжении 30 лет с момента ее возникновения планомерно уничтожалась научно-техническая база», — обратил внимание аналитик.
По его словам, украинское ракетно-космическое предприятие «Южмаш» было обанкрочено. Основная часть его сотрудников, среди которых были авторитетные специалисты в области ракетной техники, уволилась.
«В этих условиях говорить о том, что Украина способна чего-нибудь сделать, это пытаться изобразить, что умирающий осел — это есть боевой жеребец, способный пробежать много километров. У Украины нет ни научно-технической базы, ни промышленной базы, чтобы производить современное ракетное оружие», — отметил Сивков.
В заключении он согласился с работником «Южмаша» Алексеем Василенко, который на своей странице в Facebook написал, что Киев не сможет показать новые ракетные комплексы «Сапсан» и «Гром» на параде в честь Дня независимости Украины, так как они попросту не существуют.
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