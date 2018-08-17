Украина рвется утопить Россию в крови, вооружившись фанерой

Украина регулярно хвастается своими «новыми вооружениями», не забывая при этом выпрашивать оружие у Запада. «Ударная мощь» американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin), поставленных недавно украинской армии и которыми так восторгался на полигоне президент Порошенко, оказалась просроченной и непригодной к использованию. Захотелось пропиарить собственную «сброю» — новое детище украинской оборонки в виде оперативного тактического ракетного комплекса «Гром-2», который планируют показать на Крещатике в Киеве 24 августа на параде в честь Незалежности. Но и тут конфуз — сами украинские специалисты назвали комплекс «фанерным макетом», ракета которого, образно говоря, не летит и не взрывается. Мечта Киева — «достать до Кремля», пока в мифических и невыполнимых планах.

Вообще на Украине любят презентовать новую технику — танки, боевые машины пехоты, стрелковое вооружение, минометы, средства защиты. Но при внимательном рассмотрении эксперты видят в них лишь «хорошо забытое старое» — разработки советских времен, модернизированные под современные стандарты.

После 1991 года Украине в наследство, после развала Советского Союза, досталась вся боевая техника трех военных округов, дислоцировавшихся на её территории — Киевского, Одесского и Прикарпатского. А это была реальная сила, которая позволила новообразованному государству поначалу войти в тройку самых сильных армий Европы. Свой боевой потенциал Украина впоследствии растеряла, а попросту — распродала технику и вооружения, но некоторые запасы остались. И вот теперь Киев пытается продемонстрировать свои «боевые возможности» за счет модернизации имеющихся образцов вооружения.

— На самом деле Украина смогла сохранить весьма боеспособную армию, в том числе благодаря производственным мощностям своего оборонного комплекса, который был сформирован здесь еще в советские времена, — считает директор Центра анализа технологий Руслан Пухов . — И если автоматы Калашникова производились в Ижевске , танки Т-72 на Урале, то танки Т-80 изготавливали в Харькове , в этом украинском городе сдавали «под ключ» и все самолеты АН — фирмы Антонова. Можно вспомнить целый ряд оборонных предприятий на территории Украины, которые были способны готовить качественные вооружения. Сейчас, не исключаю, они активно стараются наладить, скорее восстановить, это производство. Здесь вопрос в другом — банально не хватает комплектующих материалов для завершения полного цикла производства. Поэтому лепят из того, что есть под рукой. Что-то, возможно, получается, но говорить о полноценном развитии оборонного комплекса на Украине практически невозможно. Тут ты хоть тресни — нет ствола у пулемета, то никакой приклад не сделает его боевой единицей.

Тем не менее, Украина заявила о создании более 20 образцов вооружения, созданных за последние 4 года, взяв за точку отсчета время начала АТО (антитеррористическая операция) на Донбассе и, собственно, прихода к власти в результате государственного переворота нынешнего президента этой страны Петра Порошенко . Впрочем, в интернете уже успели высмеять новую украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана», которая оказалась старой советской разработки. Ее тоже покажут на нынешнем параде в Киеве, равно как и зенитные системы «Тор» и С-300В1, которые долгое время ржавели на складах.

Еще два года назад был представлен беспилотный БТР «Фантом». Это дистанционно управляемый минибронетранспортер, способный вести огонь из установленного на нем вооружения (пулеметы) и эвакуировать раненых с поля боя. Запас хода составляет 20 километров. Но помимо демонстрационных возможностей на выставке Укроборонпрома бронетранспортер-дрон более нигде замечен не был. Поставок в войска тоже не наблюдалось.

В качестве новинки пытались представить и украинский транспортный самолет Ан-132D (модификация советского транспортного самолета Ан-32), в котором, по утверждению разработчиков, нет ни одной российской детали. Самолет, якобы, уже заказали в Саудовской Аравии и, как предполагается, подобных авиамашин будет производиться едва ли не по два десятка в год. Впрочем, пока ни один даже опытный образец не поднялся в воздух.

Скорострельность боевого модуля «Вий» для легкой бронетехники (вероятно для бронеавтомобиля «Дозор-Б») на первый взгляд впечатляет своими характеристиками — 50 выстрелов в секунду. Это огневое средство предназначено для поражения наземных целей на расстоянии до двух километров и воздушных на высотах до 1000 метров. Высокий темп стрельбы достигается благодаря использованию 23-миллиметровой пушки ГШ-23. При ближнем рассмотрении выясняется, что пушечка-то, родом из Тулы, была разработана еще в 1965 году и использовалась на многих советских самолетах, в том числе на МиГ-21. Хорошая вещь, но явно без клейма «зроблено в Украини».

БМП-1, легендарная боевая машина пехоты, которая в российской армии стала анархизмом и украшает разве что памятники воинской славы, на Украине нашла «вторую жизнь». Житомирский бронетанковый завод модернизировал эту боевую машину до уровня БМП-1УМД, в том числе за счет покраски корпуса, который делает ее невидимой в том числе в инфракрасных диапазонах. Едет такое БМП по дороге, с установленным немецким дизелем, а селяне её не видят — чудо техники какое-то! При этом оснащенное лазерным дальномером, предназначенным, вероятно, для определения дальности до ближайшего колодца.

Переносной реактивный гранатомет РК-4 Ингул, продемонстрированный Украиной на выставке вооружений в Турции в 2017 году, отличается хорошими способностями для поражения легкобронированной техники, автомобилей, пусковых установок, РЛС, самолетов на стоянке и пр. Впрочем, его аналог был снят с вооружения ВС СССР в 1989 году, когда на смену пришли более современные системы реактивных гранатометов. Украина вдохнула этому виду вооружений вторую жизнь и выдала как собственное «ноу-хау».

Про реактивные системы залпового огня «Град» знают даже непосвященные. Легендарная наследница «Катюши» времен Великой Отечественной войны на Украине получила название «Верба» и позиционируется как новое поколение оружия. Характеристики прежние, но статус новый. Вот только в известную песню «Катюша», украинская «Верба» явно не вписывается.

Будем объективны, Укроборонпром добился и некоего производства собственных систем вооружений — потенциал-то сохранился. Вот, например, Киевский бронетанковый завод разработал пулеметно-гранатометный модуль для боевой техники, оснащенный компьютерной системой управления огнем «Каштан». Он предназначен для дистанционного управления оружием с прицельными видеокамерами, которые способны за 15 секунд обнаружить бронетехнику (БМП) на расстоянии до 4-х километров.

Или вот еще, изобрели шлем дополнительной реальности для танкистов. Супер необходимый девайс для военных, особенно для участников АТО на Донбассе. Вещь прикольная — повышает обзор, которого так не хватает во время боя. Можно сразу за рычагами в «танчики» поиграть.

«Фишка сезона» — гибрид танка и БМП. Еще в 2015 году сообщалось, что Харьковский бронетанковый завод создал для ВСУ бронемашину, которая соединяет в себе характеристики танка Т-64 и БМП. Заявленная скорость — до 65 км/ч, броня способна выдержать выстрел из гранатомета и взрывную волну от противотанковой мины. Танк оснастили приборами ночного видения, поставили ракету «Комбат». Получился все тот же модифицированный Т-72, который в итоге до зоны боевых действий так и не доехал — до массового производства дело не дошло.

— Украина пытается бряцать мускулами при своем полном бессилии, в том числе в военном плане, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин . — Свой потенциал, а он был весьма внушителен, они умудрились растерять — многое продали, многое, как говорят в армии, похерили. Нынешние попытки изобразить некое величие просто смехотворны. Это при том, что у Украины еще сохранился некий потенциал, который может реанимировать деятельность оборонного комплекса. Но в него никто не собирается вкладывать деньги. И все эти «новейшие» разработки так и останутся игрушками для нынешней украинской власти. Посмотрели — да, забавно. И тут же забыли. Лучше бы комбайны стали выпускать — проку от них больше, чем от танков.