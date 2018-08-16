Ракеты из фанеры: в «Южмаше» высмеяли «новейший» украинский ракетный комплекс

Два года назад президент Украины Порошенко распорядился выделись средства на создание перспективных образцов вооружения.

На параде по случаю Дня независимости Украины зрители смогут увидеть картонные ракетные комплексы. Опасения по этому поводу выразил работник «Южмаша» Алексей Василенко на своей странице в Facebook. Ранее власти страны заявили о желании впервые показать новейшие образцы украинской «оборонки», включая оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан».

«Нет такого комплекса, ни в железе, ни в рабочей документации. Все что можно показать — шасси с установленным на нем фанерным муляжом», — пишет Василенко.

В реальности не существует и другого грозного оружия — ОТРК «Гром», о разработке которого украинские власти трубят не первый месяц. На деле не существует даже опытного образца, добавляет автор поста.

Украина отметит День независимости 24 августа.