Китайские боевые вертолеты нанесут ракетно-бомбовый удар на учениях ШОС под Челябинском

"На аэродром Шагол прибыли четыре многоцелевых вертолета Ми-171, четыре ударных вертолета Z-10 и два транспортных самолета Ил-76. В ходе учений летчики НОАК отработают вопросы перебазирования на запасные аэродромы, прикрытия войск на маршрутах выдвижении, десантирования личного состава, ведения воздушной разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Челябинскую область первыми на самолетах Ил-76 прибыли около 300 военнослужащих из Индии, около 100 человек личного состава из Пакистана , а также затем по железной дороге более 700 военных и 100 единиц техники из Китая.

Таджикистана, Киргизии, С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль пройдут совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2018». В маневрах примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана России , Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана будут присутствовать в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях «Мирная миссия — 2018» будут задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.

Антитеррористические учения «Мирная миссия» проводятся на территории государств — участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.