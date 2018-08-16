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Ракетоносцы Ту-22М3М начнут поступать в ВКС России с 2021 года
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Ракетоносцы Ту-22М3М начнут поступать в ВКС России с 2021 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М начнут поступать в Воздушно-космические силы РФ с 2021 года, сообщил журналистам в четверг президент "Объединённой авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.
"Уже со следующего года строевые самолёты начнут поступать на завод для начала работ по этой глубокой модернизации, со сдачей самолётов с 2021 года", — сказал он в ходе церемонии выкатки первого модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолётов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.
В рамках глубокой модернизации на Ту-22М3М были установлены новое бортовое радиоэлектронное оборудование и новая информационно-управляющая система. Повышены боевая эффективность и радиус поражения.
Значительная часть нового бортового оборудования унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Самолёт был также оснащён новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.
Первый полет нового бомбардировщика должен состояться до конца сентября.
"Ювелирная работа" бомбардировщика Ту-22М3М. Видео учебного полета
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