Ракетоносцы Ту-22М3М начнут поступать в ВКС России с 2021 года

"Уже со следующего года строевые самолёты начнут поступать на завод для начала работ по этой глубокой модернизации, со сдачей самолётов с 2021 года", — сказал он в ходе церемонии выкатки первого модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолётов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии

В рамках глубокой модернизации на Ту-22М3М были установлены новое бортовое радиоэлектронное оборудование и новая информационно-управляющая система. Повышены боевая эффективность и радиус поражения.

Значительная часть нового бортового оборудования унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Самолёт был также оснащён новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.

Первый полет нового бомбардировщика должен состояться до конца сентября.

"Ювелирная работа" бомбардировщика Ту-22М3М. Видео учебного полета