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Разведчики в Сибири дезорганизовали управление войсками условного противника
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Разведчики в Сибири дезорганизовали управление войсками условного противника 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для выполнения диверсионных действий они скрытно проникли на охраняемый объект, уничтожили часовых и вывели из строя радиостанцию, с помощью которой осуществлялась связь между командованием и подразделениями.
Военнослужащие разведывательных подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе учений на полигонах в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва отработали действия по выведению из строя пункта управления условного противника.
Перед разведчиками стояла задача по проникновению в тыл условного противника. Военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата «Элерон» обнаружили местонахождение пункта управления. Для выполнения диверсионных действий разведчики скрытно проникли на охраняемый объект, уничтожили часовых и вывели из строя радиостанцию, с помощью которой осуществлялась связь между командованием и подразделениями условного противника.
Кроме того, военнослужащие захватили секретные документы. Помимо задачи по дезорганизации управления, в ходе учений разведчики отработали действия на новых приборах разведки, таких как СБР-5, «Фара», ПСНР-8, а также отработали ведение засадных действий в условиях лесистой местности.
В учениях разведывательных подразделений задействованы свыше 1000 военнослужащих.
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