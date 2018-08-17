Разведчики в Сибири дезорганизовали управление войсками условного противника

Для выполнения диверсионных действий они скрытно проникли на охраняемый объект, уничтожили часовых и вывели из строя радиостанцию, с помощью которой осуществлялась связь между командованием и подразделениями.

Алтайском крае и Военнослужащие разведывательных подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе учений на полигонах в Кемеровской области Республике Тыва отработали действия по выведению из строя пункта управления условного противника.

Перед разведчиками стояла задача по проникновению в тыл условного противника. Военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата «Элерон» обнаружили местонахождение пункта управления. Для выполнения диверсионных действий разведчики скрытно проникли на охраняемый объект, уничтожили часовых и вывели из строя радиостанцию, с помощью которой осуществлялась связь между командованием и подразделениями условного противника.

Кроме того, военнослужащие захватили секретные документы. Помимо задачи по дезорганизации управления, в ходе учений разведчики отработали действия на новых приборах разведки, таких как СБР-5, «Фара», ПСНР-8, а также отработали ведение засадных действий в условиях лесистой местности.

В учениях разведывательных подразделений задействованы свыше 1000 военнослужащих.