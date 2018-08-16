Трассу Хабаровск — Комсомольск несколько дней будут перекрывать

Трассу Хабаровск — Комсомольск несколько дней будут перекрывать для движения автотранспорта из-за учений армейской авиации. На участке с 91-го по 93-й километр в рамках командно-штабных учений «Восток-2018» авиация будет имитировать взлет-посаду на проезжей части. Напомним, как ранее сообщало ИА « Хабаровский край сегодня», этот аэродромный участок трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре предназначен для рассредоточения боевой авиации в случае военной угрозы, также является запасной полосой для гражданской авиации. Масштабные учения боевой авиации с использованием этой резервной ВПП в Нанайском районе ранее проводились в 2007 году. КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» сообщает о временном закрытии движения на 91-93 км на периоды:

16 августа — с 14 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин.,

17, 20, 21 августа — с 11 ч.30 мин. до 14 ч. 00 мин. и с 16 ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин. ;

23 августа — с 13ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.

Граждан просят отнестись с пониманием к неудобствам на дороге.