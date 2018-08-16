Ещё
Трассу Хабаровск — Комсомольск несколько дней будут перекрывать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трассу Хабаровск — Комсомольск несколько дней будут перекрывать 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Трассу Хабаровск — Комсомольск несколько дней будут перекрывать для движения автотранспорта из-за учений армейской авиации. На участке с 91-го по 93-й километр в рамках командно-штабных учений «Восток-2018» авиация будет имитировать взлет-посаду на проезжей части. Напомним, как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», этот аэродромный участок трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре предназначен для рассредоточения боевой авиации в случае военной угрозы, также является запасной полосой для гражданской авиации. Масштабные учения боевой авиации с использованием этой резервной ВПП в Нанайском районе ранее проводились в 2007 году. КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» сообщает о временном закрытии движения на 91-93 км на периоды:
16 августа — с 14 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин.,
17, 20, 21 августа — с 11 ч.30 мин. до 14 ч. 00 мин. и с 16 ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин. ;
23 августа — с 13ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.
Граждан просят отнестись с пониманием к неудобствам на дороге.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Посадку на трассу Хабаровск-Комсомольск сегодня сымитирует боевая авиация Первые Су-35 Индонезия рассчитывает получить в октябре Корвет «Громкий» отправился из Комсомольска в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США раскрыли причину невозможности завоевать РФ159
Путин возрождает традицию российских императоров433
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие48
Названа истинная причина конфликта Москвы и Афин52
До конца света остались сутки343
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение