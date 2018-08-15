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«Вечный двигатель» стал реальностью
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«Вечный двигатель» стал реальностью 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Российские ученые создали активную зону ядерного реактора, которая сможет работать без замены тепловыделяющих элементов.
Известно, что новая система не требует перезарядки ядерного топлива. Ранее такая процедура была необходима раз в десять лет и занимала примерно месяц.
— Завершены разработка, изготовление, а также проведены межведомственные испытания уникальной в отечественной истории активной зоны реактора с ресурсом на весь жизненный цикл корабля, — говорится в отчете «ОКБМ Африкантов» за 2017 год.
Ядерный реактор на подводных лодках в качестве главной энергетической установки появился во второй половине XX века. С этого момента начался новый этап развития подводных сил флота. Использование тепловой энергии, выделяющейся в процессе деления ядра радиоактивных металлов, позволяло обеспечить все системы подводной лодки практически неограниченным запасом энергии. Это, в свою очередь, позволило установить системы для регенерации воздуха на субмаринах и сделать их по-настоящему подводными, способными проводить в глубинах целые недели и месяцы. При этом экипажу обеспечиваются комфортные условия обитания — постоянное наличие пресной воды, а на некоторых проектах подводных лодок — даже сауна. Субмарины Второй мировой войны были, по сути, ныряющими — для подзарядки аккумуляторных батарей им периодически требовалось всплывать и включать дизельные двигатели, что весьма ограничивало автономность, поскольку их было необходимо постоянно заправлять дизельным топливом. Снижалась скрытность: всплывшая подводная лодка — отличная мишень для самолетов и сторожевых кораблей. Автономность современных субмарин ограничена только запасом провизии.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Мамайкин, ветеран подводного флота:
— Теоретически создание реактора, который может эксплуатироваться без замены тепловыделяющих элементов на протяжении всего срока службы подводного корабля, — это очень хорошо. Так значительно будут экономиться финансовые средства государства и время. Операция по замене ТВЭЛов может быть осуществлена только в специально оборудованных местах и является ответственной и опасной.
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