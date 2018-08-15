Танки вместо брони прикроют невидимым щитом

Американские военные эксперты заявили, что комплекс активной защиты «Афганит», установленный на танке «Армата», является непревзойденным в своем классе средств защиты.

Башня и корпус «Арматы» опутывает сеть датчиков, которые сигнализируют о лазерном или радиоизлучении машины. Экипаж сразу узнает, что противник берет танк на прицел. Командир в этом случае дает команду механику-водителю укрыться от противника в складках местности, а умная электроника сама организует комплекс защитных мер в зависимости от типа снаряда.

Так, навстречу ракетам с инфракрасной головкой самонаведения «Афганит» выпустит специальное аэрозольное облако, которое «ослепит» умную электронику ракеты. Если супостат будет наводить оружие по радиолучу, то система защиты поставит помехи так, что связь со станцией управления будет нарушена, и дорогостоящее оружие превратится в груду металлолома.

При необходимости, если позволяет обстановка, снаряды могут быть обстреляны мелкими поражающими элементами.

— «Армата» — прекрасный, действительно самый передовой танк в мире. Будущую основу армии составят роботы — на суше, в воде и в воздухе. Будет оружие на новых физических принципах. Уже сегодня ведутся испытания компактных лазеров, которые можно монтировать на бронетехнику, самолеты. Развиваться будут и комплексы РЭБ, — отметил военный эксперт Анатолий Цыганок

Сегодня противостояние средств защиты и поражения современных боевых машин давно вышло за рамки парадигмы «снаряд — броня». Чтобы обезопасить экипаж и оборудование танков, толстого слоя стали уже недостаточно, тем более что мощь управляемых противотанковых ракет такова, что они способны пробить около метра брони.

Первые поколения средств активной защиты танков, появившиеся вскоре после окончания Второй мировой войны, были основаны на воздействии непосредственно на снаряд. Так, в СССР была разработана так называемая динамическая защита. Ее элементы были похожи на соты из небольших прямо угольных контейнеров, которые крепились на броне танка. Начинены они были небольшим зарядом взрывчатки. При попадании снаряда по такому контейнеру происходил взрыв, который ослаблял поражающее действие снаряда и мог даже частично его разрушить. Динамическая защита продемонстрировала свою эффективность во множестве локальных конфликтов. Танки, обвешанные контейнерами, могли выдержать по несколько попаданий из гранатометов. Однако были и свои недостатки. Полностью прикрыть танк контейнерами не удавалось — оставались ослабленные участки, плюс такая защита все-таки не обеспечивала стопроцентной непробиваемости брони.

Следующее поколение систем защиты воздействовало на снаряд на подлете к танку. Характерными примерами таких конструкций служат российские комплексы «Дрозд» и «Арена». Обе системы представляют собой связку небольшой радиолокационной станции (РЛС) и блоков с поражающими элементами. РЛС засекает снаряд на подлете к танку и выдает команду на отстрел специального контейнера, который взрывается перед летящим снарядом и поражает его снопом осколков. Испытания подтвердили работоспособность таких систем, однако и они обладали рядом недостатков. Осколки поражающих элементов могли не только нанести ущерб вражескому снаряду или ракете, угрожающим танку, но и посечь оказавшуюся рядом свою пехоту или легкую бронетехнику.

Конструкторы современных систем защиты танков исходят из того, что поражающее средство противника эффективнее не сбивать, а обманывать.

Именно на этом принципе основана система активной защиты «Афганит», которая вызвала такой ажиотаж у американских экспертов.

Тем временем российские конструкторы не стоят на месте и в плане разработки средств поражения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Отдельная артиллерийская бригада сформирована в конце прошлого года, и на ее вооружение поступают новейшие образцы вооружения и военной техники, в том числе и самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С». Уже получено по Гособоронзаказу более десяти таких машин. Расширение парка боевой техники артиллерийского соединения и армии позволит усилить боевые возможности объединения в целом.

СПРАВКА

Ракеты комплекса «Штурм-С» способны поражать цели, движущиеся со скоростью до 60 километров в час. Они могут применяться не только на наземной технике, но и на всех типах российских ударных вертолетов, а также на боевой машине поддержки танков «Терминатор».