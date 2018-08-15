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Грузинская армия опробовала американские Javelin
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Грузинская армия опробовала американские Javelin 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Грузии завершились многонациональные военные учения «Достойный партнер-2018» под эгидой НАТО. Об этом в среду, 15 августа, сообщает грузинский Первый канал.
Как отмечается, на стрельбах грузинские военнослужащие впервые в этом году применили американские противотанковые комплексы Javelin. Во время боевых стрельб грузинским, германским и американским военнослужащим огневую поддержку оказали германские боевые машины пехоты «Marder».
В учениях была применена боевая техника Грузии, Германии и США. В объединенных боевых стрельбах участие принимали артиллерийские и инженерные подразделения.
В январе министр обороны Грузии Леван Изория отчитался об успешном завершении первого этапа закупки Тбилиси американских комплексов Javelin. Он также заверил, что власти страны разместили комплексы «в безопасном месте».
Грузия в 2017 году обратилась к США с предложением продать 410 ракет Javelin и 72 командно-пусковые установки (в том числе два командно-пусковых блока), 10 учебных комплексов и 70 зарядов для них. В ноябре Госдеп США одобрил продажу Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов.
Министерство иностранных дел России расценило решение Госдепа как подталкивание Грузии к «новым опасным авантюрам». Грузинский министр обороны указал на то, что Javelin является оборонительным оружием, а также добавил, что решение Грузии о закупке противотанковых комплексов не направлено против какой-либо страны.
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