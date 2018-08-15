Грузинская армия опробовала американские Javelin

Грузии завершились многонациональные военные учения «Достойный партнер-2018» под эгидой НАТО . Об этом в среду, 15 августа, сообщает грузинский Первый канал.

Как отмечается, на стрельбах грузинские военнослужащие впервые в этом году применили американские противотанковые комплексы Javelin. Во время боевых стрельб грузинским, германским и американским военнослужащим огневую поддержку оказали германские боевые машины пехоты «Marder».

В учениях была применена боевая техника Грузии, Германии США . В объединенных боевых стрельбах участие принимали артиллерийские и инженерные подразделения.

В январе министр обороны Грузии Леван Изория отчитался об успешном завершении первого этапа закупки Тбилиси американских комплексов Javelin. Он также заверил, что власти страны разместили комплексы «в безопасном месте».

Грузия в 2017 году обратилась к США с предложением продать 410 ракет Javelin и 72 командно-пусковые установки (в том числе два командно-пусковых блока), 10 учебных комплексов и 70 зарядов для них. В ноябре Госдеп США одобрил продажу Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов.