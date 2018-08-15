Ожидавшийся на параде в Киеве украинский ракетный комплекс оказался фейком

Работник «Южмаша» Алексей Василенко , комментируя слова украинского военного эксперта Сергей Згурца о возможном появлении на параде ко Дню независимости Украины ОТРК «Сапсан», сообщил, что этого ракетного комплекса, как и ОТРК «Гром-2», просто не существует.

«Известный и ранее уважаемый мною специалист в сфере ОПК с много-многолетним стажем Сергей Згурец в своем посте сообщает, что на параде ко Дню Независимости ожидается появление ОТРК «Сапсан», — написал Василенко в своем Facebook.

Василенко отметил, что после этого перестал уважать военного эксперта, так как ОТРК «Сапсан» вообще не существует.

«Нет такого ОТРК. Просто не существует. Ни в железе, ни в рабочей документации. И даже производство под него не подготовлено. ОТРК «Гром», который ни разу не Сапсан, делается не для ВСУ и не за деньги Минобороны , — тоже не существует, даже в опытном экземпляре», — отметил он.

Однако этот «фейк», заметил Василенко, уже распространился — и профильные порталы сообщают, что на параде будет «новый тактический ракетный комплекс с дальностью не то до 300 км, не то до 500 км».

«Название комплекса не указали, но цифры по дальности дают понять, что речь идет соответственно не то о «Громе-2», не то о «Сапсане». На самом деле это разные комплексы и путать их может только дилетант. Объединяет их то, что оба они не существуют. Если что и можно показать, то это шасси с установленным на нем фанерным муляжом», — отметил он.

«Гром» — оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты, разрабатываемый конструкторским бюро «Южное». «Гром-2» на Украине называли «близким аналогом» российского «Искандера». При этом заказчиком ракетного комплекса называлась Саудовская Аравия

Зимой было опубликовано видео с испытаниями «Грома-2», однако эксперты и пользователи Сети высмеяли разработку.