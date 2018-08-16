Появились фото обновленного бомбардировщика Ту-22М3М 

Опубликованы фотографии представленного в Казани модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М.
Ту-22М3 был предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Эта машина является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации и была принята на вооружение в 1989 году.
Новый бомбардировщик получил искусственный интеллект и новейшее радиоэлектронное оборудование.
Ожидается, что первый полет Ту-22М3М состоится до конца сентября, сообщает РИА Новости. По словам специалистов, эта возможности этой машины значительно превосходят все аналогичные зарубежные.