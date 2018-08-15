16 августа в Казани поднимут в небо обновленный ракетоносец Ту-22М3М

Опытный образец ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М поднимут в небо 16 августа.

Справка

До 1993 года завод выпустил более 200 подобных самолётов. В новой версии машины модернизирована «начинка» — обновлена авионика самолёта, что расширит его полётные и боевые возможности.

По данным минобороны России, Ту-22М3М по ряду показателей значительно превосходит своего предшественника Ту-22М2. Например, машина может развивать максимальную скорость до 2300 км/ч по увеличенному тактическому радиусу действия на 14-45% (в зависимости от режима полёта) и боевой эффективности. Самолёт может одновременно нести и ракеты, и бомбы.