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Honda поставила первый самолет HondaJet Elite
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Honda поставила первый самолет HondaJet Elite 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Новая версия самолета HA-420 HondaJet — с приставкой Elite — была представлена в мае этого года на выставке EBACE в Женеве, Швейцария. Как пишет издание Flying, обновленная модель получила, в частности, бо́льшую дальность полета, которая составила примерно 2 661 километр, а также улучшенную приборную панель на базе Garmin G3000; помимо прочего, версия Elite доступна в новых цветовых вариантах. Как сообщала Honda, новый самолет был сертифицирован Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) и Европейским агентством авиационной безопасности (EASA).
Теперь же компания Honda Aircraft сообщила, что начала поставки нового самолета HA-420 HondaJet Elite. Как пишет портал AINonline, первый самолет был доставлен неназванному заказчику из США. По словам «Хонды», в первой половине текущего года она поставила заказчикам 17 самолетов HondaJet (предыдущей версии).
О HondaJet мы писали недавно. Первые скетчи самолета Honda были готовы еще в 1997 году, а первый полет прототип аппарата совершил в 2003-м. В 2010 году состоялся первый полет серийной машины, а в 2015-м первый HondaJet был доставлен заказчику.
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