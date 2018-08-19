Командующий ЦВО проверил готовность РФ к «Мирной миссии»

Командующий ЦВО проверил готовность России к «Мирной миссии»

Антитеррористическое учение «Мирная миссия-2018» состоится в Челябинской области с 22 по 29 августа.

Командующий войсками ЦВО оценил, насколько Россия готова к приему участников международного антитеррористического учения стран-членов ШОС «Мирная миссия-2018». Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин проверил готовность к учению стран ШОС "Мирная миссия-2018"», — говорится в сообщении.

Лапин проверил готовность полигона, где пройдут учения, а также, оценил условия, в которых будут жить иностранные военнослужащие. Кроме того, военачальник посетил аэродром «Шагол» под Челябинском , где также проверил размещение сводной авиагруппы.

Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Международное антитеррористическое командно-штабное учение «Мирная миссия-2018» пройдет с 22 по 29 августа в Челябинской области. В учении примут участие военные из восьми стран: России, Китая , Индии, Казахстана Киргизии . Всего в маневрах будут задействованы более трех тысяч участников из стран ШОС и около 500 единиц техники.

В Челябинскую область уже прибыли делегации Китая и Индии для участия в маневрах.