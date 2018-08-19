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Командующий ЦВО проверил готовность РФ к «Мирной миссии»
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Командующий ЦВО проверил готовность России к «Мирной миссии» 

ТК «Звезда»
Фото: Минобороны РФ
Антитеррористическое учение «Мирная миссия-2018» состоится в Челябинской области с 22 по 29 августа.
Командующий войсками ЦВО оценил, насколько Россия готова к приему участников международного антитеррористического учения стран-членов ШОС «Мирная миссия-2018». Об этом сообщили в пресс-службе округа.
«Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин проверил готовность к учению стран ШОС "Мирная миссия-2018"», — говорится в сообщении.
Лапин проверил готовность полигона, где пройдут учения, а также, оценил условия, в которых будут жить иностранные военнослужащие. Кроме того, военачальник посетил аэродром «Шагол» под Челябинском, где также проверил размещение сводной авиагруппы.
Международное антитеррористическое командно-штабное учение «Мирная миссия-2018» пройдет с 22 по 29 августа в Челябинской области. В учении примут участие военные из восьми стран: России, Китая, Индии, Казахстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Всего в маневрах будут задействованы более трех тысяч участников из стран ШОС и около 500 единиц техники.
В Челябинскую область уже прибыли делегации Китая и Индии для участия в маневрах.
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