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Под Екатеринбургом военные ЦВО развернут показательную бойню
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Под Екатеринбургом военные ЦВО развернут показательную бойню 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2018» состоятся показательные масштабные выступления боевой техники на полигоне Свердловский. За развернутыми боевыми действиями будут наблюдать иностранные члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает в среду, 15 августа, «АиФ-Урал».
«На форуме военнослужащие Центрального военного округа в динамике продемонстрируют возможности новейшей военной техники. Выступления спланированы таким образом, чтобы максимально раскрыть технические, скоростные и огневые характеристики тяжелых бронемашин», — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Кроме того, для гостей мероприятия будет работать показательная экспозиция действующего вооружения военного округа, а также выступят различные творческие коллективы. Впрочем, остальных подробностей в ЦВО не раскрывают. Однако если вспомнить проведения военного форума в прошлом году, то зрителей ждал эффектный захват здания террористами и его освобождение силами различных подразделений военного округа с участием машин БТР, использованием гранатометов, мин и высадкой десанта с вертолета Ми-8. Кроме того, зрителям показали в действии уральские танки и их стрельбу по мишеням.
Известно, что мероприятие посетят иностранные члены ОДКБ, которые посетят Средний Урал в рамках коллективных командно-штабных учений авиационных сил. К слову, учения «Воздушный мост» состоятся на Среднем Урале впервые. В них примут участие авиация из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в Екатеринбург два дня — 25 и 26 августа. В первый день состоится открытие и показательные выступления, во второй день закрытие форума.
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