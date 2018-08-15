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Два спутника «Экспресс» могут запустить на ракетах «Ангара-А5»
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Два спутника «Экспресс» могут запустить на ракетах «Ангара-А5» 

РИА Новости 49 минут назад
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» могут вывести на орбиту либо на одной ракете «Протон-М» одновременно, либо по отдельности на ракетах «Ангара-А5», сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-изготовителя спутников «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов.
Ранее госпредприятие «Космическая связь» (ГПКС) сообщило, что ИСС вместе с Thales Alenia Space изготовят для них спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Аппараты планируется вывести на геостационарную орбиту в 2020 году.
""Экспресс-АМУ3" и «Экспресс-АМУ7» (планируется вывести на орбиту) либо на одном «Протоне-М», либо по отдельности на двух ракетах «Ангара-А5»", — сказал Тестоедов.
Необходимость двух ракет, практически равных по грузоподъемности «Протону», он объяснил тем, что северное расположение космодрома Плесецк (единственный на сегодняшний день космодром, на котором имеется стартовая инфраструктура для «Ангары») не позволяет запустить оба спутника на одной ракете.
"Экспресс-АМУ3" и «Экспресс-АМУ7» будут схожи по функционалу со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103», которые «ИСС Решетнева» сейчас также строит в интересах ГПКС.
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