Два спутника «Экспресс» могут запустить на ракетах «Ангара-А5»

""Экспресс-АМУ3" и «Экспресс-АМУ7» (планируется вывести на орбиту) либо на одном «Протоне-М», либо по отдельности на двух ракетах «Ангара-А5»", — сказал Тестоедов.

Необходимость двух ракет, практически равных по грузоподъемности «Протону», он объяснил тем, что северное расположение космодрома Плесецк (единственный на сегодняшний день космодром, на котором имеется стартовая инфраструктура для «Ангары») не позволяет запустить оба спутника на одной ракете.

"Экспресс-АМУ3" и «Экспресс-АМУ7» будут схожи по функционалу со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103», которые «ИСС Решетнева» сейчас также строит в интересах ГПКС.