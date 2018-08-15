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Модернизация заводов по программе МС-21 обойдется в 100 млрд
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Модернизация заводов по программе МС-21 обойдется в 100 млрд 

News.ru 1 час назад
Техническое перевооружение предприятий по программе МС-21, по предварительным подсчётам, обойдётся в 100 млрд рублей. В программу, в частности, вошли: Иркутский авиационный завод, Ульяновский авиазавод (здесь для МС-21 производят панели, люки и двери) и Воронежский авиазавод (собирают мотогондолы для двигателей ПД-14).
«В целом, могу сказать, программа технического перевооружения предприятий обойдется примерно в 100 млрд рублей, из них по состоянию на конец 2017 года проинвестировано уже около 17»,
— прокомментировал президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь
Как пишут «Ведомости», главная задача программы МС-21 — «обеспечить масштабирование технологического оборудования в соответствии с плановыми темпами выпуска самолетов».
Многовинтовой вертолёт с гибридным двигателем собираются создать в России. До конца 2018 года должен появиться облик летательного аппарата, оснащённого гибридной силовой установкой с многовинтовой несущей системой. Стоимость проекта неизвестна. Компания «Ил» планирует создать модернизированную версию тяжелого транспортного самолета «Руслан» — Ан-124-100М к 2022 году. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей.
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