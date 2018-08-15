Модернизация заводов по программе МС-21 обойдется в 100 млрд

Техническое перевооружение предприятий по программе МС-21, по предварительным подсчётам, обойдётся в 100 млрд рублей. В программу, в частности, вошли: Иркутский авиационный завод , Ульяновский авиазавод (здесь для МС-21 производят панели, люки и двери) и Воронежский авиазавод (собирают мотогондолы для двигателей ПД-14).

«В целом, могу сказать, программа технического перевооружения предприятий обойдется примерно в 100 млрд рублей, из них по состоянию на конец 2017 года проинвестировано уже около 17»,

Как пишут «Ведомости» , главная задача программы МС-21 — «обеспечить масштабирование технологического оборудования в соответствии с плановыми темпами выпуска самолетов».