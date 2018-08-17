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Ходовые испытания ледокола «Арктика» планируется начать в ноябре 2019 года
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Ходовые испытания ледокола «Арктика» планируется начать в ноябре 2019 года 

ТАСС 59 минут назад
Фото: ТВ-21
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Ходовые испытания нового универсального атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» должны начаться в четвертом квартале 2019 года. Ориентировочно судно должно выйти в море в ноябре 2019 года, сообщил ТАСС генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов.
"Ходовые испытания по плану должны начаться в четвертом квартале 2019 года. Ориентировочно в ноябре 2019 года «Арктика» должна выйти в море. Займут испытания, предварительно, два месяца", — сказал собеседник агентства.
Как отметил гендиректор предприятия, после испытаний судно должно перейти в Мурманск на базу «Атомфлота», где будет произведена передача ледокола заказчику.
Росатом реализует проект строительства ледоколов нового поколения — проект 22220. Головным станет ледокол «Арктика», закладка которого состоялась на Балтийском заводе 26 мая 2015 года. Его стоимость составляет около 47 млрд рублей. Также на Балтийском заводе строятся еще два ледокола этого проекта — «Сибирь» и «Урал».
После завершения строительства «Арктика» станет самым мощным атомным ледоколом в мире, при этом специальная форма корпуса позволит судну работать как в открытом море, так и в устьях крупнейших рек.
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