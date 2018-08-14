Эксперт прокомментировал заявление Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими 

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал RT слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил о превосходстве украинских ракет над российскими.
«КБ «Луч», которое занимается производством противотанковых ракетных комплексов, это одно из немногих оборонных предприятий на Украине, которое так или иначе работает. Господин Турчинов имеет в виду: они ещё могут собирать. Естественно, разработки из советского прошлого, но они как бы «разрабатывают» и по новой создают. Что касается спроса за рубежом — он, конечно, врёт. Хвалиться нечем. Хочу напомнить, буквально на днях украинская сторона закончила поставки всего 49 танков «Оплот» в Таиланд (контракт на поставку был заключен ещё в 2011 году. — RT), хотя контракту — сколько ему лет? Они его только закрыли!» — отметил Коновалов.
Эксперт также добавил, что если бы украинские ПТРК действительно были конкурентноспособными, то Киев не «умолял» бы США организовать поставку комплексов Javelin.
Ранее Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими.