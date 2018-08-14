Армянского капитана поймали на краже топлива в воинской части

В частности, капитан присвоил топливо, составив счет-фактуру, в которую внес явно фальшивые данные.

Отмечается, что топливо было выделено воинской части для бензоагрегатов, обеспечивающих видеонаблюдение боевых позиций воинской части.

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