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США пожаловались в ООН на российский боевой лазер
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США пожаловались в ООН на российский боевой лазер 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, контролю и соблюдению прав человека Илем Поблет на конференции ООН по разоружению заявила о «тревожных» действиях России в области создания «космического оружия».
Поблет сказала, что США обеспокоены созданием Россией нового космического вооружения, в том числе боевого лазерного комплекса «Пересвет» и спутника-«наблюдателя», передает Reuters.
По ее словам, «стремление России к использованию космических возможностей вызывает беспокойство», учитывая якобы недавнее «недоброжелательное поведение» Москвы.
Поблет добавила, что новый договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, предлагаемый Россией, не сможет запретить Москве деятельность по созданию «Пересвета» и спутника-«наблюдателя», фиксирующего перемещения чужих спутников.
Дипломат также заявила, что «действия россиян не соответствуют их словам».
Заместитель постпреда России при ООН и других международных организациях в Женеве Александр Дейнеко назвал слова Поблет «необоснованными, клеветническими обвинениями, основанными на подозрениях и предположениях».
По его словам, США не предложили поправки к китайско-российскому проекту договора.
«США должны активно работать над разработкой договора, который на 100% удовлетворяет интересам безопасности американского народа», — пояснил Дейнеко. Он добавил, что Вашингтон этого не сделал.
Посол Китая по вопросам разоружения Фу Конг призвал к предметным обсуждениям договора.
«Китай всегда выступал за мирное использование космического пространства, и мы против оружия в космосе, гонки вооружений и еще большего превращения космического пространства в поле битвы», — заявил посол.
Напомним, в марте Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в том числе и о боевом лазерном комплексе, который получил название «Пересвет».
В июле в Минобороны сообщили, что комплексы «Пересвет» уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации.
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