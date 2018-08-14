США пожаловались в ООН на российский боевой лазер

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, контролю и соблюдению прав человека Илем Поблет на конференции ООН по разоружению заявила о «тревожных» действиях России в области создания «космического оружия».

Поблет сказала, что США обеспокоены созданием Россией нового космического вооружения, в том числе боевого лазерного комплекса «Пересвет» и спутника-«наблюдателя», передает Reuters

По ее словам, «стремление России к использованию космических возможностей вызывает беспокойство», учитывая якобы недавнее «недоброжелательное поведение» Москвы

Поблет добавила, что новый договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, предлагаемый Россией, не сможет запретить Москве деятельность по созданию «Пересвета» и спутника-«наблюдателя», фиксирующего перемещения чужих спутников.

Дипломат также заявила, что «действия россиян не соответствуют их словам».

Заместитель постпреда России при ООН и других международных организациях в Женеве Александр Дейнеко назвал слова Поблет «необоснованными, клеветническими обвинениями, основанными на подозрениях и предположениях».

По его словам, США не предложили поправки к китайско-российскому проекту договора.

«США должны активно работать над разработкой договора, который на 100% удовлетворяет интересам безопасности американского народа», — пояснил Дейнеко. Он добавил, что Вашингтон этого не сделал.

Посол Китая по вопросам разоружения Фу Конг призвал к предметным обсуждениям договора.

«Китай всегда выступал за мирное использование космического пространства, и мы против оружия в космосе, гонки вооружений и еще большего превращения космического пространства в поле битвы», — заявил посол.

Напомним, в марте Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в том числе и о боевом лазерном комплексе, который получил название «Пересвет».