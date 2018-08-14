График учений НАТО в Латвии предполагает подавление условных «сепаратистов»

Стал известен график крупных учений НАТО Латвии летом-осенью этого года: правительство утвердило во вторник 14 августа участие национальных вооружённых сил в этих манёврах.

С 20 августа по 2 сентября пройдут учения Namejs 18. Их легенда предполагает и подавление беспорядков, учинённых местными «сепаратистами».

Литвы, Маневры состоятся на территории всей страны, в том числе в русскоязычных регионах. В них примут участие также подразделения вооружённых сил Эстонии США и батальон НАТО тысячной численности под командованием Канады , дислоцированный в стране по решению варшавского саммита НАТО. Кроме вооружённых сил Латвии в учениях будут заняты латвийские полицейские и ополченцы.