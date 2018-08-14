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График учений НАТО в Латвии предполагает подавление условных «сепаратистов»
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График учений НАТО в Латвии предполагает подавление условных «сепаратистов» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Стал известен график крупных учений НАТО в Латвии летом-осенью этого года: правительство утвердило во вторник 14 августа участие национальных вооружённых сил в этих манёврах.
С 20 августа по 2 сентября пройдут учения Namejs 18. Их легенда предполагает и подавление беспорядков, учинённых местными «сепаратистами».
Маневры состоятся на территории всей страны, в том числе в русскоязычных регионах. В них примут участие также подразделения вооружённых сил Эстонии, Литвы, США и батальон НАТО тысячной численности под командованием Канады, дислоцированный в стране по решению варшавского саммита НАТО. Кроме вооружённых сил Латвии в учениях будут заняты латвийские полицейские и ополченцы.
На 7-16 ноября запланированы крупномасштабные международные военные учения Anakonda 18. Это тактические полевые манёвры дивизионного уровня, поясняет агентство LETA. В них планируют принять участие также военнослужащие США, Эстонии, Литвы, Польши и всё тот же батальон НАТО.
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