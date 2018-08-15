Исполком СНГ заявил об усилении военной активности НАТО

Усиление военной активности НАТО у границ Содружества вызывает законную озабоченность у руководства СНГ. В Исполкоме международной организации уже выразили убеждение, что в этой ситуации «расширение военного сотрудничества государств — участников СНГ должно стать одним из определяющих моментов в снижении влияния этих негативных факторов».

Об этом заявил накануне на заседании Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ директор департамента по сотрудничеству в области безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Альберт Дружинин. Он признал, что «обстановка в мире постоянно усложняется, наращивается потенциал и усиливается военная активность сил НАТО вблизи внешних границ содружества».

По словам представителя Исполкома, в этой ситуации реализация имеющегося потенциала военного сотрудничества стран СНГ представляется одним из ключевых предметов, способствующих снижению влияния негативных факторов, обеспечению надежной обороноспособности и безопасного развития ее стран. Дружинин подчеркнул, что «стремительное развитие технологий, создание новых средств нападения определили необходимость расширения перечня задач, решаемых Объединенной системой ПВО СНГ по противодействию новым вызовам и угрозам».

Представитель исполкома положительно оценил использование полученного опыта в совместной деятельности. «Опыт боевых действий в Сирии показал, что войсковые операции в сочетании с действиями спецслужб могут дать необходимый эффект в борьбе с терроризмом. Этот опыт был опробован при проведении совместных учений, мы продолжаем развивать эту форму сотрудничества», — отметил он.

Как сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ в белорусской столице, на заседании будут намечены совместные мероприятия объединенной системы ПВО стран содружества на 2019 год. Кроме того, в повестку включен вопрос о проведении тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО стран СНГ. Участники встречи проанализируют опыт применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами в ходе операции группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии.