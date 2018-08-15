Ещё
Исполком СНГ заявил об усилении военной активности НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исполком СНГ заявил об усилении военной активности НАТО 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Усиление военной активности НАТО у границ Содружества вызывает законную озабоченность у руководства СНГ. В Исполкоме международной организации уже выразили убеждение, что в этой ситуации «расширение военного сотрудничества государств — участников СНГ должно стать одним из определяющих моментов в снижении влияния этих негативных факторов».
Об этом заявил накануне на заседании Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ директор департамента по сотрудничеству в области безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Альберт Дружинин. Он признал, что «обстановка в мире постоянно усложняется, наращивается потенциал и усиливается военная активность сил НАТО вблизи внешних границ содружества».
По словам представителя Исполкома, в этой ситуации реализация имеющегося потенциала военного сотрудничества стран СНГ представляется одним из ключевых предметов, способствующих снижению влияния негативных факторов, обеспечению надежной обороноспособности и безопасного развития ее стран. Дружинин подчеркнул, что «стремительное развитие технологий, создание новых средств нападения определили необходимость расширения перечня задач, решаемых Объединенной системой ПВО СНГ по противодействию новым вызовам и угрозам».
Представитель исполкома положительно оценил использование полученного опыта в совместной деятельности. «Опыт боевых действий в Сирии показал, что войсковые операции в сочетании с действиями спецслужб могут дать необходимый эффект в борьбе с терроризмом. Этот опыт был опробован при проведении совместных учений, мы продолжаем развивать эту форму сотрудничества», — отметил он.
Как сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ в белорусской столице, на заседании будут намечены совместные мероприятия объединенной системы ПВО стран содружества на 2019 год. Кроме того, в повестку включен вопрос о проведении тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО стран СНГ. Участники встречи проанализируют опыт применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами в ходе операции группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии.
Программа пребывания членов Координационного комитета в Беларуси 15 августа предусматривает их участие в проведении совместных компьютерных командно-штабных учений «Региональная безопасность — 2018», в ходе которых будут отработаны действия дежурных Единой региональной системы ПВО с реальным подъемом авиации России и Беларуси, сообщает портал Союзного государства.
Российская Газета: последние новости
Со свалки на парад: комплексы С-300В1 и "Тор" покажут в Киеве Эстонские военные не нашли выпущенную испанским истребителем ракету На Смоленщине начались работы по подъему французского истребителя
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке53
Названа причина смерти Успенского12
Скончался актер из «Каменской»9
Эрдоган нанес новый удар по Трампу280
Дания решила отгородиться от Германии14
Видео
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
03:26
Названа причина смерти Успенского
Общество
05:51
Следователь назвал причастных к убийству Листьева
Происшествия
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение