Огненная «Малка»: Почему новая российская САУ — лучшая в мире

В июне стало известно, что артиллеристы ЦВО получили двенадцать новейших 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7СМ. Телеканал «Звезда» рассказывает о новейшей российской САУ и о том, почему она лучшая в мире.

Если верить утверждению «Артиллерия — Бог войны», то поступившая летом в войска самоходная артиллерийская установка 2С7СМ выступает лучшим кандидатом на роль «божьего наместника», коль скоро ее огонь может испепелить любого противника на удалении до пятидесяти километров.

2С7СМ представляет обновленный вариант САУ «Малка», что была создана в середине восьмидесятых годов на базе 2С7 «Пион». При этом новинка отличается увеличенным темпом стрельбы: до трех выстрелов в минуту против двух с половиной и полутора у предшественниц, соответственно. Улучшилась и точность огня благодаря применению дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов «Орлан-10». Безошибочная привязка к местности обеспечивается бортовыми компьютерами, использованием цифровых карт местности и сигналов глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС». Особые механизмы новой модели САУ дают ей возможность с высокой точностью изменять угол возвышения в пределах шестидесяти градусов. Вместе с более совершенными средствами поражения, эти и другие нововведения дают основание отнести 2С7СМ к следующему поколению самоходных артиллерийских систем большого калибра для сухопутных войск.

Опыт Второй Мировой

В начале августа артиллеристы Восточного Военного Округа в условиях полигона Трехречье в Амурской области отработали задачу по уничтожению броневой группы условного противника, «прорвавшей оборону и устремившейся вглубь боевых порядков наших войск». Особенностью учений было то, что огонь по условному противнику велся прямой наводкой. Заметим, что подобное применение дальнобойных артиллерийских систем — большая редкость в реальных боевых (да и учебных) условиях. Обычно, они ведут стрельбу из глубины обороны, находясь на почтительном расстоянии от линии огневого соприкосновения с противником, — дальность выстрела позволяет не подвергать расчеты излишнему риску ответного огня.

Вместе с тем, хроника вооруженных конфликтов изобилует примерами, когда артиллеристы были вынуждены оказывать отпор врагу в условиях, не предусмотренных требованиями заказчика к фирме — разработчику вверенных им арт. систем. Например, в ходе Великой Отечественной Войны большое число танков было выведено из строя огнем зениток.

Как следствие, на базе хорошо зарекомендовавших себя орудий ПВО с отменными баллистическими качествами промышленностью были созданы танковые пушки и противотанковые установки. А советские оружейники ставили 122 и 152-мм гаубицы на бронированные самоходные шасси, в результате чего Красная Армия получила превосходные САУ, способные успешно бороться с фашистскими «тиграми» и «пантерами», заслужив получившие неофициальное название «зверобой». В этой связи, способность современных 203-мм самоходок вести, в случае необходимости, точный и быстрый огонь на поражение прямой наводкой (в конкретных условиях полигона видимость составляла около двух километров) является весьма ценным качеством соответствующей артиллерийской системы.

Встретить «нетипичное» применение мощных систем самоходной артиллерии можно было и в ходе антитеррористической операции на территории Сирии.

Так, разработанные для ведения навесного огня, САУ 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», находящиеся на вооружении Сирийской Арабской Армии (САА), нередко били по врагу прямой наводкой. Например, когда требовалось взломать линию обороны незаконных вооруженных формирований в плотной городской застройке при освобождении городских кварталов Алеппо, Дамаска и других мегаполисов. Со своей стороны, НВФ тоже активно применяли нестандартные приемы ведения боя, стремясь внезапностью действий вызвать переполох и панику в рядах правительственных войск и народного ополчения. Это потребовало соответствующих изменений к организации боевой работы сирийских расчетов полевой артиллерии.

Анализ боевых действий в САР подвигает российских артиллеристов к совершенствованию собственных навыков, внесению соответствующих корректив в программы боевой подготовки. О том, что российские советники, прикомандированные к правительственным войскам, «многое перенимали у сирийских военных», накопивших за семь лет гражданской войны «огромный опыт реальной боевой работы», рассказал полковник Геннадий Вильямович Шевченко , выполнявший специальные задачи во время командировок в Сирии.

От «Пиона» к малке»

Не будучи подписантом вышеупомянутого документа, Советский Союз выбрал иные калибры для своих кораблей, но продолжил разработку «восьмидюймовок» в интересах Красной Армии. В результате появилась выпускавшаяся большим тиражом (более тысячи экземпляров) гаубица Б-4 образца 1931 года. Она относилась к системам ствольной артиллерии «большой досягаемости», и широко применялась против белофиннов и немецко-фашистских захватчиков. Данная система стояла на вооружении гаубичных артиллерийских полков большой мощности РВГК и использовалась в соответствии с взглядами разработчиков — для ведения навесного огня снарядами массой центнер-полтора по укрепленным целям на достаточном удалении от линии фронта. Вместе с тем, отмечались случаи и стрельбы прямой наводкой. Например, в ходе Берлинской операции, когда советские артиллеристы использовали свои сверхмощные гаубицы для разрушения сильно укрепленных позиций немецко-фашистских войск в ходе уличных боев.

Важно подчеркнуть преемственный характер разработок отечественных оружейников. По сути дела, базовая 2С7 «Пион» и ее модификация 2С7М «Малка» продолжили линию гаубицы Б-4 образца 1931 года. Она относилась к системам ствольной артиллерии «большой досягаемости», и широко применялась против белофиннов и немецко-фашистских захватчиков. Данная система стояла на вооружении гаубичных артиллерийских полков большой мощности РВГК и использовалась в соответствии с взглядами разработчиков — для ведения навесного огня снарядами массой центнер-полтора по укрепленным целям на достаточном удалении от линии фронта. Вместе с тем, отмечались случаи и стрельбы прямой наводкой.

Конечно, по «по технике» это были совершенно иные изделия, созданные на соответствие изменившимся требованиям главного заказчика как самоходные пушки артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. Вместе с тем, помимо калибра, можно выделить еще несколько параметров, оставшихся неизменными. Так, предельный угол возвышения сохранился равным шестидесяти градусам, — по мнению разработчиков гаубичной артиллерии, это обеспечивает выбор оптимальной траектории для поражения разнообразных целей.

Отличия же объяснялись тем обстоятельством, что «Пион» и «Малка» разрабатывалась для иного применения — уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения, а также подавления тылов. Данное предназначение диктовало необходимость обеспечения повышенной дальности стрельбы боеприпасами большой разрушительной мощности. Для увеличения максимального показателя с 18 км у Б-4 до 25-37 км у 2С7 при сохранении массы фугасного снаряда на уровне 100-110 кг, длина ствола выросла более, чем вдвое — с 25 до 55 калибров. Одновременно, скорострельность была повышена в три раза, а в ходе дальнейшего развития системы — по совокупности в шесть раз. Дополнительно к фугасным и бетонобойным, для «Пиона» были разработаны также осколочно-фугасные и кассетные.

Существенным отличием от Б-4 на гусеничном лафете и ее послевоенного варианта Б-4М на колесном, стала постановка орудия на бронированное гусеничное шасси с танковым двигателем мощностью сначала 780, а затем — 840 лошадиных сил. В результате масса установки увеличилась с 18-19 до 45–46,5 тонн. Словом, буксируемые «восьмидюймовки» уступили место самоходным, способным передвигаться по дорогам со скоростью до 50 км/час. Кроме прочих преимуществ, это существенно снизило вероятность поражения наших артиллеристов ответным огнем противника. Если стрельба велась одиночными выстрелами на предельную дальность, расчет успевал перевести свою машину в походное положение и сменить позицию пока снаряд все еще находится на траектории.

Интересно сравнить отечественную систему с единственным иностранным аналогом — М110, ведь кроме США «восьмидюймовки» за рубежом после Второй Мировой Войны никто не выпускал. Производство первоначального варианта стартовало в 1962 году, причем по дальности и скорострельности он имел паритет с Б-4М. Стремясь облегчить физические нагрузки на артиллеристов, американские инженеры разработали гидравлическое заряжающее устройство. Однако его конструкция оказалась неудачной: хорошо тренированный расчет вручную стрелял в полтора-два раза быстрее. Единственным преимуществом перед Б-4М было применение самоходного шасси, что «покупалось» увеличением массы установки до 28,5 тонн.

Анализ опыта вьетнамской войны подвиг американцев увеличить длину ствола с 25 до 39,5 калибров на варианте «А1» и улучшенном «А2» (1978г.), с целью поднять максимальную дальность стрельбы до 24 км. Хотя показатели М110А2 оказались довольно высокими, превзойти «советские аналоги» ей не удалось. Когда американцы начали переоснащение ранее выпущенных М110 и М107 длинноствольными пушками, отечественная промышленность занялась выпуском полностью нового «Пиона». При близких показателях скорострельности, наша система выпускала снаряды большей массы — 100-110 кг против 90,7 в случае осколочно-фугасного выстрела.

Обрести превосходство США не помогло и изобретение так называемого «активно-реактивного» снаряда (с пороховым зарядом для дополнительного импульса на траектории). Благодаря ему, американцы достигли дальности 30 километров. Соответствующий показатель для отечественной системы составлял 25-37 км в случае обычных выстрелов и 47,5 для разработанного позднее «активно-реактивного». А применительно к недавно обновленной «Малке», максимальная дальность стрельбы называется «до пятидесяти километров».

Единственная и неповторимая

Как американские, так и советские артиллерийские системы большого калибра предназначались для уничтожения особо важных объектов противника, расположенных на удалении несколько десятков километров от линии фронта. В период Холодной Войны для них разработали выстрелы с химическими и атомными зарядами. Когда же Вашингтон и Москва вышли на договоренности по сокращению арсеналов оружия массового поражения, и согласовали предельное количество ядерных боеприпасов для каждой стороны, первыми «жертвами» процесса разоружения оказались как раз таки артиллерийские снаряды, коль скоро проку от них гораздо меньше, чем боеголовки стратегической ракеты. И если М-110 смогла пережить «снижение статуса» с «ядерного» до «обычного» вооружения, то массовый переход западных армий на «стандартный» калибр 155мм окончательно прервал ее карьеру в американской армии.

Со скорым выбытием единственного иностранного аналога, отечественная «восьмидюймовка» становится единственной в мире артиллерийской системой большого калибра, сохраняющейся на вооружении сухопутных войск. Появление обновленного варианта 2С7СМ закрепляет ее статус как самой мощной и совершенной системы ствольной артиллерии во всем мире. Воочию увидеть «божьего наместника» можно на статической площадке парка «Патриот» и в действии на полигоне «Алабино» в дни проведения военно-технического форума «АРМИЯ-2018».