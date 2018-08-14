Экипажи Ми-8 ЦВО отработали на Урале технику пилотирования в облаках

ЕКАТЕРИНБУРГ , 14 августа. / ТАСС /. Экипажи вертолетов Ми-8МТВ-5 базы армейской авиации Центрального военного округа выполнили полеты в облаках во время учений. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"Согласно летному заданию, летчики отработали технику пилотирования в облаках в режиме набора высоты, в горизонтальном полете и на снижение с использованием пилотажно-навигационных приборов. Высота полетов в облаках составляла не более 3,5 тысяч метров", — сказали в пресс-службе.

Особенность подобных полетов заключается в том, что существует опасность потери ориентации в пространстве. Поэтому от летчиков требуются уверенные навыки пилотирования по приборам, уточнили в округе. В полетах было задействовано более 10 экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5.

Летчики авиабазы Каменск-Уральский Свердловской области принимают участие в поисково-спасательном обеспечении посадок пилотируемых космических кораблей на территории Казахстана . За последние 10 лет они провели более 50 операций, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.