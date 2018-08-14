Экипажи Ми-8 ЦВО отработали на Урале технику пилотирования в облаках 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ми-8МТВ-5 базы армейской авиации Центрального военного округа выполнили полеты в облаках во время учений. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.
"Согласно летному заданию, летчики отработали технику пилотирования в облаках в режиме набора высоты, в горизонтальном полете и на снижение с использованием пилотажно-навигационных приборов. Высота полетов в облаках составляла не более 3,5 тысяч метров", — сказали в пресс-службе.
Особенность подобных полетов заключается в том, что существует опасность потери ориентации в пространстве. Поэтому от летчиков требуются уверенные навыки пилотирования по приборам, уточнили в округе. В полетах было задействовано более 10 экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5.
Летчики авиабазы Каменск-Уральский в Свердловской области принимают участие в поисково-спасательном обеспечении посадок пилотируемых космических кораблей на территории Казахстана. За последние 10 лет они провели более 50 операций, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляемый различным силовым структурам РФ, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Вертолет оборудован современными комплексами связи.