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В Госдуме заявили, что России не стоит вступать в гонку вооружений с США
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В Госдуме заявили, что России не стоит вступать в гонку вооружений с США 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские вооруженные силы обладают всем необходимым для того, чтобы выполнять, стоящие перед ними задачи, поэтому РФ не стоит вступать в гонку вооружений, несмотря на увеличение военных расходов США. Такое мнение высказал во вторник ТАСС первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год (начнется 1 октября) объемом $716 млрд, что на $16 млрд больше, чем годом ранее. В частности, на обновление ВВС США будет потрачено $40 млрд, $65 млн выделят на разработку новых ядерных боевых блоков малой мощности для баллистических ракет подводных лодок. Численность армии увеличится на 16 тыс. человек.
По словам Красова, такой рост расходов на военные цели связан с тем, что «США представлены во всех точках, в регионах мира». Он отметил, что несмотря на то, что сегодня «мир далеко не однополярный, Вашингтон пытается примерить на себя мантию мирового жандарма, постоянно дестабилизирует обстановку в разных регионах мира путем цветных революций».
"Политика США на доминирование во всем мире остается, поэтому и такие расходы. Я не думаю, что нам надо ввязываться в гонку вооружений", — уверен парламентарий. «У нас нет возможностей сопоставимый бюджет выделять. Я думаю, для того, чтобы наши вооруженные силы были способны выполнить поставленные перед ними задачи, у нас все есть: техника, умение, подготовленный личный состав», — заявил он.
При этом Красов подчеркнул, что те планы, которые есть по переоснащению вооруженных сил России, неотступно выполняются.
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