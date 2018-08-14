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Это был восторг: летчик-испытатель рассказал о первом полете на Су-57
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Это был восторг: летчик-испытатель рассказал о первом полете на Су-57 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам специалиста, новый истребитель отличают легкость пилотирования и скорость набора высоты.
Первый полет на российском истребителе пятого поколения Су-57 вызвал восторг у летчика-испытателя ОКБ Сухого Романа Кондратьева. Об этом он рассказал в интервью «Звезде» на площадке АрМИ-2018.
«Было предполетное волнение — я был вторым летчиком в нашей стране, кто вылетал на Т-50. Очень легкий в пилотировании самолет, он очень напоминает Су-35, на котором мы до этого много летали. Системы управления у них практически одинаковые. Общие впечатления — восторженные», — рассказал Кондратьев.
Летчик-испытатель добавил, что был удивлен, насколько легко самолет разгоняется и набирает высоту.
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