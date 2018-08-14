Это был восторг: летчик-испытатель рассказал о первом полете на Су-57

По словам специалиста, новый истребитель отличают легкость пилотирования и скорость набора высоты.

Первый полет на российском истребителе пятого поколения Су-57 вызвал восторг у летчика-испытателя ОКБ Сухого Романа Кондратьева . Об этом он рассказал в интервью «Звезде» на площадке АрМИ-2018.

«Было предполетное волнение — я был вторым летчиком в нашей стране, кто вылетал на Т-50. Очень легкий в пилотировании самолет, он очень напоминает Су-35, на котором мы до этого много летали. Системы управления у них практически одинаковые. Общие впечатления — восторженные», — рассказал Кондратьев.

Летчик-испытатель добавил, что был удивлен, насколько легко самолет разгоняется и набирает высоту.