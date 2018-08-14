Летчик-испытатель рассказал о главных задачах истребителя Су-57

Самолет сможет использоваться для прорыва ПВО противника и уничтожения целей на территории противника, но в случае необходимости может быть переоборудован в ударный самолет.

Романа Кондратьева Вооружение Су-57 может находиться как во внутренних отсеках, так на внешней подвеске в зависимости от поставленных задач. Об этом в рамках Армейских международных игр «Звезде» рассказал летчик-испытатель ПАО «Сухой»

«Этот самолет не всегда может быть «стелс». Малозаметность нужна для узких задач, например для прорыва ПВО, когда нужно уничтожить цель на территории противника или для других особых задач по защите воздушного пространства. Но при этом машина может использовать в том числе и как ударный самолет», — сказал Кондратьев.

Он также отметил, что при подвеске на внешнюю подвеску топливных баков и вооружения, самолет закономерно становится более заметным для радиолокаторов, однако после выполнения боевой задачи его ЭПР (эффективной поверхности рассеяния) снова уменьшится.

Ранее о том, что Су-57 создается для выполнения в том числе специальных задач в интервью телеканалу «Звезда» рассказывал президент и генеральный конструктор АО «РПКБ» Гиви Ивлианович Джанджгава.

«Это многофункциональный самолет, который сможет, помимо завоевания превосходства в воздухе, решать тактические задачи. Из-за своей малозаметности он сможет проникать вглубь территории противника и наносить точечные удары», — сказал Джанджгава.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.