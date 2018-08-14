Возвращение в Камрань. Почему Россия может вернуться в бухту, но не в прежнем формате

В последние годы в условиях усилившихся противоречий в отношениях между Россией и Западом российские СМИ периодически вспоминают о возможном восстановлении военного присутствия России на военно-морской базе Камрань в Центральном Вьетнаме . Эту тему стали обсуждать активнее, когда в начале июня в порт Камрань провинции Кханьхоа, где раньше располагалась одноименная база, зашла эскадра боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей (БПЛ) «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга», выполнявшая задачи дальнего похода в Мировом океане.

Эскадра простояла три дня, затем покинула порт, а новостные издания и блогосфера еще долго бурно дискутировали о возвращении России в Камрань.

Похожая ситуация была в октябре 2016 года, когда статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил о намерении российской стороны изучить возможности возобновления деятельности базы Камрань на территории Вьетнама для поддержки операций ТОФ, а также восстановления работы центра радиолокационной разведки Лурдес на Кубе

российским военным ведомством. Тогда заявление генерала Панкова прозвучало на фоне резко обострившейся риторики между Пентагоном

Новость о намерении изучить возможности возвращения российского военного контингента во Вьетнам и на Кубу была подхвачена большинством российских и иностранных СМИ.

При этом сами бывшие союзники Москвы по соцлагерю — Ханой и Гавана к обозначенным перспективам отнеслись настороженно.

Как заявил департамент информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), отношения стратегического партнерства Вьетнама и России стремительно развиваются, однако речи о возвращении российской армии на военно-морскую базу Камрань не идет.

Такова была официальная реакция Ханоя на публикации российских СМИ.

В МИД СРВ напомнили, что Вьетнам последовательно проводит свободный, мирный и открытый внешнеполитический курс, основанный на диверсификации и многовекторности международных связей.

При этом, как уже неоднократно заявлялось, Ханой четко придерживается политики «трех нет».

"Мы не присоединяемся к международным военным альянсам, не встаем на сторону одного государства в конфликте против другого и не позволяем никаким странам размещать военные базы на своей территории", — подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства СРВ.

Камрань: история базы

Российская история базы началась в 1979 году, когда через два месяца после окончания вьетнамо-китайского конфликта СССР и Вьетнам подписали соглашение об использовании порта Камрань в центральной вьетнамской провинции Кханьхоа как пункта материально-технического обеспечения советского Военно-морского флота сроком на 25 лет.

Во время Вьетнамской войны (1964–1975) Камрань, относившаяся к территории Южного Вьетнама, была крупной тыловой базой войск США . После агрессии Пекина в 1979 году Ханой согласился передать этот объект СССР. Иными словами, соглашение с Советским Союзом позволило Вьетнаму получить инструмент сдерживания Китая

К середине 1980-х годов в Камрани была создана крупнейшая база советского ВМФ за рубежом, занимавшая площадь более 100 кв. км. Камрань стала пунктом базирования 17-й оперативной эскадры ТОФ.

По договору на базе одновременно могли находиться восемь-десять советских надводных кораблей, четыре-восемь подводных лодок с плавбазой и до шести других судов.

Также разрешалось одновременное пребывание на аэродроме 14−16 самолетов-ракетоносцев, шести-девяти самолетов-разведчиков и двух-трех транспортных бортов. Наличие такого количества полноценных боевых кораблей и единиц авиации позволяло Тихоокеанскому флоту контролировать юго-западную часть Тихого и весь Индийский океан.

Не сдается в аренду

В эпоху холодной войны военная база СССР в бухте Камрань представляла собой крупнейший военный опорный пункт соцблока в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоявший двум американским военным базам на Филиппинах — Субик-Бей и Кларк-Филд.

Начиная с 1989 года на фоне менявшейся расстановки сил в мире началось поэтапное сокращение нашего военного присутствия в Камрани.

К началу 1990-х размещенный на базе воинский контингент был численно уменьшен, военные корабли и боевая авиация частично выведены, а бо́льшая часть сооружений перешла в постоянное пользование Вьетнама.

Срок действия подписанного в 1979 году между СССР и СРВ соглашения о безвозмездном использовании Москвой военного объекта в бухте Камрань и продленного в 1993 году по взаимной заинтересованности сторон истекал в 2004 году.

Однако в 2001 году Россия заявила о намерении отказаться от использования объекта в Камрани. Руководство страны приняло решение о выводе с базы российского контингента, оценив, насколько с политической, военной и финансовой точек зрения будет целесообразно там дальнейшее присутствие российского ВМФ.

Москва пришла к выводу, что на тот момент для нашей страны Камрань полностью выполнила свое предназначение как форма сотрудничества в военной области с СРВ.

Вьетнам поддержал это решение и подтвердил, что оно полностью соответствует двусторонним договоренностям. При этом официальный Ханой сразу послал четкий сигнал тем, кто рассчитывал занять освобождавшееся место России. Вьетнам заявил, что не намерен сдавать Камрань в аренду какой-либо другой стране, а станет самостоятельно распоряжаться ею, используя потенциал этого объекта для решения насущных социально-экономических задач.

Ни Китаю, ни США Ханой свое обещание сдержал.

Летом 2012 года в Камрань приехала делегация Пентагона во главе с тогдашним начальником военного ведомства США Леоном Панеттой . Американские СМИ сообщали тогда, что ему якобы удалось достичь успехов в переговорах с руководством Вьетнама об аренде некоторых военно-технических объектов Камрани с перспективой адаптации их под военные нужды США.

На самом же деле в Ханое Леону Панетте вежливо напомнили, что Вьетнам четко придерживается заявленного сразу же после вывода с базы российского контингента намерения использовать Камрань самостоятельно для нужд развития страны.

Камрань — весьма лакомый кусок не только для США.

После окончательного ухода русских с арендуемой ими более двух десятилетий Камрани Пекин пытался уговорить Ханой сдать ее в аренду, предложив $1 млрд инвестиций во вьетнамскую экономику лишь за согласие и потом еще по $500 млн в качестве платы за каждый год аренды.

Но это вряд ли возможно: если учесть напряженную ситуацию в Южно-Китайском море, на Парасельские острова и архипелаг Спратли которого претендует ряд стран региона, в том числе Вьетнам и Китай, Ханой не согласится на присутствие у себя в тылу китайского флота.

В статусе курорта

Сегодня Камрань усилиями властей СРВ постепенно превращается в крупнейший во Вьетнаме развлекательно-туристический центр. Военный аэродром бывшей российской базы уже перепрофилирован для этого. В 2004 году аэропорт Камрань был введен в коммерческую эксплуатацию, а пять лет спустя он получил статус международного.

На некогда закрытый полуостров теперь пришли гостиничные сети ведущих мировых брендов. Здесь ежегодно отдыхают сотни тысяч иностранных туристов, в том числе и порядка 400 тыс. россиян.

Сейчас Камрань ежедневно принимает десятки рейсов со всей страны и из-за рубежа. О военном прошлом этого объекта теперь напоминает лишь находящийся в непосредственной близости от аэропорта Мемориал в память о российских и вьетнамских военнослужащих, павших за мир и стабильность в регионе.

В настоящее время в заливе Камрань открыт международный коммерческий морской порт, который принимает все без исключения иностранные суда, в том числе и военные.

Возвращение

В свою очередь, и Россия сдержала свое слово. Вывод воинского контингента с Камрани нисколько не означает ослабление интереса к Вьетнаму. По-прежнему наши страны продолжают взаимодействие, в том числе в военной и военно-технической сфере.

В 2013 году Ханой и Москва подписали соглашение о создании совместной базы для обслуживания и ремонта подводных лодок в Камрани. Спустя ровно год Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода российских боевых кораблей и судов во вьетнамский порт Камрань.

Документ устанавливает так называемый согласительный порядок захода российских кораблей и судов в Камрань, когда для этого требуется лишь уведомление портовых властей подошедшим к территориальным водам Вьетнама российским кораблем, несущим службу в Мировом океане.

На данный момент, по мнению военных специалистов, России вполне достаточно свободного захода в Камрань. Это значительно упрощает выполнение текущих задач стратегической авиации и кораблям боевой службы ТОФ.

Несмотря на то что теперь о полуострове Камрань все чаще говорят как о восходящей звезде мирового курортного отдыха, военная составляющая этого особого района Вьетнама полностью не исчезла.

Совместно с усилиями России в последние годы в Камрани был заново создан пункт базирования подводных лодок, где сейчас находятся шесть подлодок российского производства «Варшавянка», построенных в соответствии с контрактом Минобороны Вьетнама и Рособоронэкспорта для вьетнамских ВМС.

Россия и Вьетнам успешно взаимодействуют в обслуживании этой современной техники и в подготовке экипажей вьетнамских подводников.

После ухода с базы в 2002 году и последовавшего потом некоторого перерыва теперь наши корабли снова регулярно заходят в Камрань.

В личной беседе командир отряда боевых кораблей ТОФ, побывавшего в Камрани в начале июня этого года, капитан 1 ранга Олег Королев признался, что заход в этот порт всегда знаковое событие для российского военного флота.

"Камрань уже почти четыре десятилетия является тем местом, которое объединяет военно-морские силы России и Вьетнама. С 2002 года произошел разворот на 180 градусов, и регулярные теперь визиты в порты Вьетнама российских военных кораблей — подтверждение тому, что у нас далеко идущие планы и что Вьетнам — по-прежнему наш стратегический союзник".