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Более 350 единиц техники и вооружения поступило в Центральный военный округ с начала года
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Более 350 единиц техники и вооружения поступило в Центральный военный округ с начала года 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Войска Центрального военного округа получили в этом году уже свыше 350 единиц вооружения и техники. Об этом во вторник журналистам сообщил командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин.
"Более 350 единиц военной и специальной техники поступило по гособоронзаказу в воинские части Центрального военного округа с начала 2018 года, из них около 140 — в июле. Среди последних поставок в воинские части военного округа вертолеты Ми-24П, бронемашины БМП-2М, новейшие станции связи «Гармонь» и комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск», тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек» и бомбардировщики Су-34. Кроме того, более 100 единиц современной специальной и автомобильной техники отправлено для сформированного в июле отдельного железнодорожного батальона механизации в Республике Удмуртия", — сказал Лапин.
По словам командующего, в 2018 году планируется вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях округа на уровень не менее 54%, а к 2020 году выйти на 70%.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
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