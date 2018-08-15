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В ЦВО поступил модернизированный разведывательный комплекс «Зоопарк-1М»
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В ЦВО поступил модернизированный разведывательный комплекс «Зоопарк-1М» 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Уралинформбюро
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Модернизированный разведывательный комплекс «Зоопарк-1М» поступил по гособоронзаказу в Центральный военный округ (ЦВО), сообщает округ в среду.
"Модернизированный комплекс наземной артиллерийской разведки «Зоопарк-1М», способный засекать пуски ракет на расстоянии до 40 километров, поступил по гособоронзаказу в Центральный военный округ. Новая техника передана на вооружение артиллерийской бригады, дислоцированной в Оренбуржье", — говорится в сообщении.
Комплекс усилит боевые возможности соединения, в частности, при ведении контрбатарейной борьбы (артиллерийских дуэлей), когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневых позиций условного противника и уничтожить их, уточняет ЦВО.
Комплекс «Зоопарк-1М» позволяет одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских позиций противника и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа. Способен отслеживать беспилотные летательные аппараты противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункт управления артиллерийского дивизиона. Размещен на базе гусеничного тягача МТ-ЛБУ.
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