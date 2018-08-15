В ЦВО поступил модернизированный разведывательный комплекс «Зоопарк-1М»

ЕКАТЕРИНБУРГ , 15 авг — РИА Новости . Модернизированный разведывательный комплекс «Зоопарк-1М» поступил по гособоронзаказу в Центральный военный округ (ЦВО), сообщает округ в среду.

"Модернизированный комплекс наземной артиллерийской разведки «Зоопарк-1М», способный засекать пуски ракет на расстоянии до 40 километров, поступил по гособоронзаказу в Центральный военный округ. Новая техника передана на вооружение артиллерийской бригады, дислоцированной в Оренбуржье", — говорится в сообщении.

Комплекс усилит боевые возможности соединения, в частности, при ведении контрбатарейной борьбы (артиллерийских дуэлей), когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневых позиций условного противника и уничтожить их, уточняет ЦВО.

Комплекс «Зоопарк-1М» позволяет одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских позиций противника и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа. Способен отслеживать беспилотные летательные аппараты противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункт управления артиллерийского дивизиона. Размещен на базе гусеничного тягача МТ-ЛБУ.