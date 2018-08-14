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Летчик рассказал о перевернувшемся на спину Ил-114-100 с канадскими двигателями
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Летчик рассказал о перевернувшемся на спину Ил-114-100 с канадскими двигателями 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Шеф-пилот ОКБ Ильюшина Герой России Николай Куимов рассказал ТАСС о одном из самом опасном и захватывающем полете в своей карьере летчика-испытателя, произошедшем в первой половине 1990-х годов с Ил-114-100 с канадскими двигателями.
«Мы выполняли программу больших углов атаки (положение самолета в воздухе по горизонтальной оси —​ прим. «Ленты.ру») — на сваливание самолета. Два полета — один с передней центровкой, когда самолет опускает нос, второй — с задней, когда «заваливается» с креном. На передней центровке он валится, парашютируя, без крена. Штурвал выбираешь полностью на себя и контролируешь эту ситуацию», — говорит Герой России.
На задней центровке, по словам Куимова, наблюдается совсем иная картина. Во-первых, начинается очень сильная тряска, во-вторых, сваливание идет на бок, с переворачиванием. Между тем, испытание нужно было отработать сначала с двумя работающими двигателями, а затем с одним («на разнотяге»). При этом в последнем случае самолет свалился на угле атаки 26 градусов с закрылками в посадочном положении. Высота при этом равнялась четырем тысячам метров. Самолет «перевернулся на спину», нос опустил, тангаж — минус 82 градуса (поворот летательного аппарата вокруг его поперечной оси).
«Идет интенсивное вращение, самолет — как падающее и крутящееся веретено. Земля расплывалась перед глазами. И сразу тишина. А мысли такие… несуетные. Первая мысль, что только сам себе поможешь. И вторая — для того, чтобы помочь, надо быть спокойным», — говорит летчик-испытатель.
Куимов попробовал вывести самолет из вращения и тот неожиданно начал слушаться. «Я понял, что это не штопор, а пикирование с вращением. Но просто так из пике было не вывести, для начала требовалось прекратить вращение, а вертикальная скорость тем временем росла», — вспоминает летчик.
Перед полетом Куимов велел бортинженеру убрать закрылки самолета без команды при сваливании. Такое решение и спасло самолет от разрушения, а экипажу сохранило жизнь, позволив вывести машину из пикирования.
Советско-российский пассажирский двухмоторный турбовинтовой самолет Ил-114 первый полет совершил в марте 1990 года. Машина вмещает до 64 пассажиров и имеет дальность полета до 6,5 тысячи километров. Всего выпущено 20 таких самолета, из которых два не летали. Версию Ил-114-100 получил силовые агрегаты Pratt & Whitney 127H.
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