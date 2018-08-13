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Эксперт прокомментировал планы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС
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Эксперт прокомментировал планы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС 

RT на русском 1 час назад
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» планы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС до Ту-95МСМ.
«Если брать стратегический бомбардировщик Ту-95МС, на базе которого и будут проводиться модернизационные работы, тот он давно находится у нас на вооружении», — сказал Леонков.
По его словам, этот дальний бомбардировщик относится к российской стратегической авиации и входит в так называемую ядерную триаду.
Как отметил эксперт, Ту-95МСМ станет последней модификацией заслуженного бомбардировщика.
«Эта версия самолёта разработана для применения новых крылатых ракет», — добавил он.
Леонков также сказал, что при использовании нового современного вооружения на самолёте-носителе должно постепенно меняться и бортовое оборудование.
«Особое внимание разработчики модификации Ту-95МСМ уделят оборудованию, которое позиционирует данный самолет в воздухе. Сюда будут добавлены элементы ГЛОНАСС для того, чтобы этот отечественный бомбардировщик точно выходил в заданное место и совершал там все необходимые действия», — заключил эксперт.
Ранее авиаэксперт Вадим Лукашевич прокомментировал НСН начало разработки нового сверхтяжёлого самолёта на замену Ан-124 «Руслан».
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