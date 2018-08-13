Индийские десантники посетят один из российских городов-героев

В ходе визита делегация иностранных военных также впервые посетит Камышинскую отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ.

Делегация вооруженных сил Индии по руководством начальника штаба десантной бригады полковника Алин Деб Саха впервые посетит Камышинскую отдельную десантно-штурмовую бригаду, дислоцрованную в Волгоградской области . Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Российские десантники познакомят своих индийских коллег с традициями Воздушно-десантных войск, организуют показ современных образцов военной техники состоящих на вооружении бригады, проведут для членов делегации обзорные экскурсии по местам исторической и воинской славы Камышина и города — героя Волгограда », — сказано в сообщении.

В ходе визита, который продлится с 14 по 17 августа, индийские и российские десантники обменяются опытом по вопросам боевой и воздушно — десантной подготовки.