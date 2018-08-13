Ещё
Индийские десантники посетят один из российских городов-героев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индийские десантники посетят один из российских городов-героев 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе визита делегация иностранных военных также впервые посетит Камышинскую отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ.
Делегация вооруженных сил Индии по руководством начальника штаба десантной бригады полковника Алин Деб Саха впервые посетит Камышинскую отдельную десантно-штурмовую бригаду, дислоцрованную в Волгоградской области. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«Российские десантники познакомят своих индийских коллег с традициями Воздушно-десантных войск, организуют показ современных образцов военной техники состоящих на вооружении бригады, проведут для членов делегации обзорные экскурсии по местам исторической и воинской славы Камышина и города — героя Волгограда», — сказано в сообщении.
В ходе визита, который продлится с 14 по 17 августа, индийские и российские десантники обменяются опытом по вопросам боевой и воздушно — десантной подготовки.
ТК «Звезда»: последние новости
Неприступный берег: российские военные проводят масштабные учения в Абхазии «Стратег» Ту-95МС с обновленным двигателем завершит испытания до конца года 12 августа исполняется 106 лет Военно-воздушным силам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женское счастье Поклонской и другие события дня43
В Китае сообщили об охоте США на российское супероружие47
Сын депутата убил целую семью452
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле118
Вайкуле выдвинула условие для выступления в Крыму324
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение