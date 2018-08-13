Неприступный берег: российские военные проводят масштабные учения в Абхазии

В масштабных маневрах в Абхазии принимают участие больше 2,5 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники.

На Черноморском побережье Абхазии развернулось незабываемое зрелище — на пляж с десантного корабля высадились российские морские пехотинцы. Это самый зрелищный этап ротных учений, в которых задействованы бронемашины и армейская авиация. Масштабное наступление разыгрывается прямо на глазах ничего не подозревающих отдыхающих, оккупировавших широкий галечный пляж, в акватории Черного моря.

Под прикрытием вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по направлению к седьмой российской военной базе в Абхазии идет целая эскадра предполагаемого противника. Получив донесения разведгруппы, на ее перехват выдвигается танковый взвод. В результате скоротечного боя одна из машин подбита. На помощь к ней выдвигается бронированная ремонтная бригада. Таким образом тут отрабатывают элемент экстренной эвакуации техники.

Впереди еще одно испытание — бурлящая горная река. Она без труда поддается напору современных БТР-82АМ. Основной боевой машине морской пехоты. Колонна вражеской техники совершает марш вдоль берега Черного моря. Для решающей победы наступательным силам предстоит взять аэродром Бомбора, способный принимать все типы боевых и военно-транспортных самолетов. Но и эта цель — противнику не по зубам. Начинается контрнаступление. Враг отброшен назад, корабль скрывается за пеленой дыма.

В масштабных маневрах в Абхазии приняли участие больше двух с половиной тысяч военнослужащих и 600 единиц техники. По итогам основной фазы учений все они удостоены высокой оценки командования. Учения продлятся еще три дня. Они позволят отработать навыки взаимодействия самых разных родов и видов войск.