Ещё
Российские военные проводят масштабные учения в Абхазии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неприступный берег: российские военные проводят масштабные учения в Абхазии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В масштабных маневрах в Абхазии принимают участие больше 2,5 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники.
На Черноморском побережье Абхазии развернулось незабываемое зрелище — на пляж с десантного корабля высадились российские морские пехотинцы. Это самый зрелищный этап ротных учений, в которых задействованы бронемашины и армейская авиация. Масштабное наступление разыгрывается прямо на глазах ничего не подозревающих отдыхающих, оккупировавших широкий галечный пляж, в акватории Черного моря.
Под прикрытием вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по направлению к седьмой российской военной базе в Абхазии идет целая эскадра предполагаемого противника. Получив донесения разведгруппы, на ее перехват выдвигается танковый взвод. В результате скоротечного боя одна из машин подбита. На помощь к ней выдвигается бронированная ремонтная бригада. Таким образом тут отрабатывают элемент экстренной эвакуации техники.
Впереди еще одно испытание — бурлящая горная река. Она без труда поддается напору современных БТР-82АМ. Основной боевой машине морской пехоты. Колонна вражеской техники совершает марш вдоль берега Черного моря. Для решающей победы наступательным силам предстоит взять аэродром Бомбора, способный принимать все типы боевых и военно-транспортных самолетов. Но и эта цель — противнику не по зубам. Начинается контрнаступление. Враг отброшен назад, корабль скрывается за пеленой дыма.
В масштабных маневрах в Абхазии приняли участие больше двух с половиной тысяч военнослужащих и 600 единиц техники. По итогам основной фазы учений все они удостоены высокой оценки командования. Учения продлятся еще три дня. Они позволят отработать навыки взаимодействия самых разных родов и видов войск.
ТК «Звезда»: последние новости
12 августа исполняется 106 лет Военно-воздушным силам «Стратег» Ту-95МС с обновленным двигателем завершит испытания до конца года ВКС РФ нанесли удар по обьектам «противника» в Хабаровском крае
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женское счастье Поклонской и другие события дня40
В Китае сообщили об охоте США на российское супероружие37
Сын депутата убил целую семью434
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле118
Вайкуле выдвинула условие для выступления в Крыму301
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение