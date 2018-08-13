В Киргизии на российской базе противолодочного вооружения ВМФ РФ прошли международные сборы водолазов

Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России и Узбекистана. В сборах приняли участие представители стран — участниц Международной организации гражданской обороны, а именно представители Индонезии

В Киргизии на озере Иссык-Куль военнослужащие испытательной базы противолодочного вооружения Военно-Морского Флота (ВМФ) РФ организовали международные сборы по водолазному делу.

В сборах приняли участие представители стран — участниц Международной организации гражданской обороны, а именно представители Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России и Узбекистана. Основной целью сборов являлось обучение, подготовка и повышение квалификации специалистов по водолазному делу, а также обмен опытом и установление постоянного контакта между специалистами государств.

От российской базы на сборы были направлены два специально оборудованных водолазных катера со специалистами-водолазами. Военнослужащие РФ продемонстрировали водолазное снаряжение УВС-50М, новейшие образцы водолазного снаряжения СВУ-5 (1) и легкого водолазного снаряжения АВМ-12К, обеспечили спуски на глубину 10 метров, а также провели тренировочные погружения в барокамере до 40 метров.

Испытательная база противолодочного вооружения ВМФ «Каракол» предназначена для проведения испытаний морского подводного оружия и вооружения. Благодаря физико-географическим, гидрологическим, геофизическим условиям позволяет проводить испытания круглый год.

29 января 2017 года в соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Киргизской Республикой российские военные объекты, уже находившиеся на территории республики — авиабаза Кант, испытательная база на озере Иссык-Куль «Каракол», сейсмостанция и узел дальней связи ВМФ РФ были объединены в единое юридическое лицо — Объединенная российскую военную базу.