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В Киргизии на российской базе противолодочного вооружения ВМФ РФ прошли международные сборы водолазов
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В Киргизии на российской базе противолодочного вооружения ВМФ РФ прошли международные сборы водолазов 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В сборах приняли участие представители стран — участниц Международной организации гражданской обороны, а именно представители Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России и Узбекистана.
В Киргизии на озере Иссык-Куль военнослужащие испытательной базы противолодочного вооружения Военно-Морского Флота (ВМФ) РФ организовали международные сборы по водолазному делу.
В сборах приняли участие представители стран — участниц Международной организации гражданской обороны, а именно представители Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России и Узбекистана. Основной целью сборов являлось обучение, подготовка и повышение квалификации специалистов по водолазному делу, а также обмен опытом и установление постоянного контакта между специалистами государств.
От российской базы на сборы были направлены два специально оборудованных водолазных катера со специалистами-водолазами. Военнослужащие РФ продемонстрировали водолазное снаряжение УВС-50М, новейшие образцы водолазного снаряжения СВУ-5 (1) и легкого водолазного снаряжения АВМ-12К, обеспечили спуски на глубину 10 метров, а также провели тренировочные погружения в барокамере до 40 метров.
Испытательная база противолодочного вооружения ВМФ «Каракол» предназначена для проведения испытаний морского подводного оружия и вооружения. Благодаря физико-географическим, гидрологическим, геофизическим условиям позволяет проводить испытания круглый год.
29 января 2017 года в соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Киргизской Республикой российские военные объекты, уже находившиеся на территории республики — авиабаза Кант, испытательная база на озере Иссык-Куль «Каракол», сейсмостанция и узел дальней связи ВМФ РФ были объединены в единое юридическое лицо — Объединенная российскую военную базу.
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