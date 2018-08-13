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ВМС Индии устроило гонку между Lamborghini и истребителем МиГ-29K
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ВМС Индии устроило гонку между Lamborghini и истребителем МиГ-29K 

Motor.ru 32 минуты назад
Фото: Motor.ru
Представители Военно-морских сил Индии организовали гонку между истребителем МиГ-29K и суперкаром Lamborghini Hurcan Performante. Заезд, который стал частью промоакции в поддержку службы в ВМС, состоялся на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Даболим, Гоа. Видео опубликовано в твиттере пользователем Aviator Anil Choprа.
[Видео: новейший истребитель России Су-30СМ и 400-сильное купе Infiniti Q60S] (https://motor.ru/stories/mnkvnpsu30sm.htm)
Полноприводный Lamborghini Huracan Performante укомплектован 5,2-литровым атмосферным двигателем V10, отдача которого составялет 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с семиступенчатым «роботом» LDF. С места до «сотни» Huracan Performante способен разгоняться за 2,9 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 335 километров в час.
Палубный истребитель МиГ-29К оснащен турбореактивным двигателем РД-33МК «Морская Оса» с увеличенной до девяти тысяч килограммов-сил форсажной тягой. Максимальная скорость самолета у земли составляет 1400 километров в час, на высоте — 2200 километров в час.
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