Ещё
В США получили дальнодействующий нейтронный луч
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США получили дальнодействующий нейтронный луч 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В настоящее время США располагают технологией, позволяющей создавать дальнодействующий нейтронный луч, рассказал Breaking Defense бывший глава Командования космической и противоракетной обороны армии США генерал-лейтенант в отставке Дэвид Манн.
По его словам, разработка позволяет получать узконаправленный поток нейтронов, движущихся примерно в семь раз медленнее света в вакууме на расстояние «многих километров». Установка включает в себя генератор нейтронного пучка, систему прицеливания и источник питания. Общая масса устройства оценивается в нескольких центнеров.
Наиболее приоритетным применением нейтронного луча называется обнаружение ядерных блоков наведения среди остальных (муляжей) разделяющихся боеголовок баллистической ракеты противника. Нейтронный пучок, взаимодействуя с ураном и плутонием, приводит к генерации гамма-излучения, которое впоследствии фиксируется системами противоракетной обороны.
Военный также добавляет, что нейтронный луч, в случае увеличения мощности генератора, допускает использование для точечной ликвидации электронных компонентов в технике противника, а также уничтожения боеголовки вражеской ракеты.
Генерал-лейтенант в отставке полагает, что в настоящее время уже не стоит вопрос о принципиальной физической реализуемости подобного проекта, а актуальность представляют лишь временные рамки, в пределах которых возможен его запуск. Манн отмечает, что американские военные уже используют нейтронные пучки для обнаружения на глубине до 20 метров захоронений взрывчатых веществ.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын депутата убил целую семью91
В Гоби нашли военную базу7
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме248
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле78
Поклонская вышла замуж в Крыму207
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение