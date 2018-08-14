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Большой десантный корабль ЧФ выполнил на учениях артиллерийские стрельбы по береговым целям
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Большой десантный корабль ЧФ выполнил на учениях артиллерийские стрельбы по береговым целям 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Все обнаруженные огневые точки уничтожены.
«Экипаж корабля также отработал элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия по кораблю», — заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.
«Николай Фильченков» участвует в масштабных учениях Южного военного округа. В зону проведения тренировок он отправился со 150 морскими пехотинцами на борту.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что береговые комплексы Черноморского флота уничтожили условную ударную группу «противника».
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