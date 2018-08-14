Большой десантный корабль ЧФ выполнил на учениях артиллерийские стрельбы по береговым целям 

Все обнаруженные огневые точки уничтожены.
«Экипаж корабля также отработал элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия по кораблю», — заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.
«Николай Фильченков» участвует в масштабных учениях Южного военного округа. В зону проведения тренировок он отправился со 150 морскими пехотинцами на борту.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что береговые комплексы Черноморского флота уничтожили условную ударную группу «противника».