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Танкисты ЮВО «вслепую» провели танки Т-90А под водой
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Движение вброд: танкисты ЮВО «вслепую» провели танки Т-90А под водой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
Механики-водители танков в условиях нулевой видимости, ориентируясь только по приборам, провели танки по дну водоема.
Учения для командного состава соединений и воинских частей ЮВО по преодолению водной преграды вброд и на плаву прошли на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба округа.
«На оборудованном вододроме экипажи танков показали преодоление водных преград шириной свыше 50 м, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 м. Механики-водители, в условиях нулевой видимости, ориентируясь только по приборам, провели танки по дну водоема», — говорится в сообщении.
Кроме того, экипажи бронетраспортеров и боевых машин пехоты форсировали естественную водную преграду, проведя машины через препятствия на воде.
В маневрах приняли участие около 300 офицеров, а такюе свыше 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2, бронетранспортеры БТР-80.
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