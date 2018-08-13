Усиление США в Черном море подвергли сомнению

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT прибытие эсминца ВМС США «Карни» в Чёрное море.
«Вряд ли они смогут нарастить своё присутствие в Чёрном море… Все понимают одну простую истину, на полуострове Крым находится достаточное количество средств береговой обороны, которые такое присутствие делают неудобным. Существует конвенция Монтрё, согласно которой присутствие кораблей стран нечерноморского региона допускается, но определённого тоннажа и количества. Если находятся большее количество дней, то должны обосновать. Были такие случаи, когда американские эсминцы заходили и говорили, что что-то сломалось и проводили много времени в болгарских, румынских или турецких портах. Если посмотреть по событиям, то они совпадали с событиями в Грузии и на Украине, когда они задерживались», — отметил Леонков.
По мнению эксперта, постоянная ротация кораблей ВМС США и их присутствие у границ России будет продолжаться.
«Периодически заходил и флагман Шестого флота, так называемый корабль координации и связи, проходят учения, обучают экипажи, поддерживают те государства, которые заявили о желании вступить в блок НАТО. Было заявление глав государств по итогам саммита НАТО: они приветствовали эти страны и констатировали факт, что анализ обстановки, которой они провели с помощью самолётов-разведчиков, убедил их в том, что такое присутствие надо делать постоянным. Россия названа чуть ли не источником терроризма, вводятся новые санкции, количество кораблей, полётов американских беспилотников в Черноморском регионе, в Балтийском море, на севере и на Тихоокеанских рубежах только увеличилось», — заключил Леонков.
Ранее стало известно, что эсминец ВМС США «Карни» вошёл в Чёрное море.