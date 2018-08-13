Российские специалисты отремонтируют более 500 единиц военной техники армии Киргизии 

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Военно-воздушные силы России отмечают 106 лет со дня создания

В Татарстане прошли испытания созданного по заказу Минобороны беспилотного конвертоплана

Экипажи БМП и танков форсировали реки Урала, Поволжья и Сибири на учениях ЦВО