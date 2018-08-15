Разведчики проникли в тыл условного противника во время учений на трех полигонах в Сибири 

ТАСС, 15 августа. Военнослужащие разведывательных подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе учений, которые состоялись на полигонах в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва, отработали действия по выведению из строя пункта управления условного противника. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.
"Перед разведчиками стояла задача по проникновению в тыл условного противника. Военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата "Элерон" обнаружили местонахождение пункта управления", — сказали в пресс-службе.
Согласно сценарию учений, разведчики скрытно проникли на охраняемый объект, уничтожили часовых и вывели из строя радиостанцию, с помощью которой осуществлялась связь между командованием и подразделениями условного противника. Кроме того, военнослужащие захватили секретные документы.
В военном округе добавили, что в ходе учений разведчики также отработали действия на новых приборах разведки, таких как СБР-5, «Фара», ПСНР-8, и ведение засадных действий в условиях лесистой местности.
"В учениях разведывательный подразделений были задействованы свыше тысячи военнослужащих", — уточнили ТАСС в пресс-службе. Маневры начались 13 августа и завершились 15 августа.