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Камчатские истребители ТОФ выполнили длительный беспосадочный перелет
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Камчатские истребители ТОФ выполнили длительный беспосадочный перелет 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Летчики смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота выполнили пятичасовой беспосадочный перелет в район Арктики.
Группа истребителей-перехватчиков МиГ-31 вылетела с аэродрома Елизово Камчатского края. В районе Анадыря (Чукотский автономный округ), пролетев больше 1,6 тысячи километров военные осуществили дозаправку самолета в воздухе при помощи топливозаправщика Ил-78 Дальней авиации ВКС России.
После этого полет в направлении мыса Шмидта, расположенного на побережье Чукотского моря, был продолжен.
— На обратном пути летчики выполнили в воздухе вторую дозаправку и успешно прибыли в Елизово. Дальность перелета составила больше четырех тысяч километров, — рассказал «РГ» начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Он также отметил, что это второй беспосадочный полет камчатских истребителей в Арктику за этой год.
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