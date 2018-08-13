Камчатские истребители ТОФ выполнили длительный беспосадочный перелет

Летчики смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота выполнили пятичасовой беспосадочный перелет в район Арктики.

После этого полет в направлении мыса Шмидта , расположенного на побережье Чукотского моря, был продолжен.

— На обратном пути летчики выполнили в воздухе вторую дозаправку и успешно прибыли в Елизово. Дальность перелета составила больше четырех тысяч километров, — рассказал «РГ» начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский

Он также отметил, что это второй беспосадочный полет камчатских истребителей в Арктику за этой год.