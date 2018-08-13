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Танк Т-34 возглавит колонну военной техники на параде к 75-летию победы в Курской битве
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Танк Т-34 возглавит колонну военной техники на параде к 75-летию победы в Курской битве 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КУРСК, 13 августа. /ТАСС/. Около 80 единиц военной техники, в частности боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, бронеавтомобили и самоходные минометы пройдут на параде в честь 75-летия победы в Курской битве. Возглавит колонну танк Т-34, который своим ходом проедет 23 августа по главным улицам Курска, сообщили в понедельник в администрации Курской области.
"Танк Т-34 возглавит механизированную колонну на военном параде в честь 75-й годовщины победы советских войск на Курской дуге. В механизированной колонне пройдет 78 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа и войск Курского военного гарнизона", — сказали в администрации региона, отметив, что предварительная подготовка техники к участию в военном параде на данный момент завершена. Участники парада в ближайшее время проведут еще две тренировки, а также генеральную репетицию, она состоится 21 августа.
Кроме боевых машин пехоты, бронетранспортеров и бронеавтомобилей, зрители и гости парада увидят танки Т-72, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», единственные в Западном военном округе самоходные 120-мм минометы «Нона-СВК», минометные комплексы 2С12 «Сани», пусковые установки беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» на базе бронеавтомобилей «Тигр», комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха 2.0», «Мурманск», «Красуха 4-С». Замкнет парад механизированной колонны прохождение тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Парад в честь 75-летия победы в Курской битве пройдет 23 августа в Курске на Триумфальной арке. В военном параде войск Курского гарнизона и Западного военного округа примут участие 1,5 тыс. человек, 97 единиц моторизованной и авиатехники — истребители Миг-29СМТ, МиГ-31, Су-30 СМ, бомбардировщики Су-34, а также самолеты транспортной и армейской авиации Ан-26, Ми-24, Ми-28 и Ка-52. Также в программу праздничных мероприятий вошли марш-парад духовых оркестров, праздничный концерт и салют на Красной площади. Ожидается, что с 22 по 23 августа Курскую область посетят 50 делегаций из различных городов России, Германии, Чехии, а также с Украины.
Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений всей Второй мировой войны. На Курской дуге советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе семь танковых, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными, потери Красной Армии — более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России. Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым было присвоено звание «Город воинской славы».
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