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На авиабазе под Смоленском открыли мемориал погибшему в 1999 году экипажу вертолета Ми-24
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На авиабазе под Смоленском открыли мемориал погибшему в 1999 году экипажу вертолета Ми-24 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 12 августа. Памятник военным летчикам майору Андрею Совгиренко и капитану Александру Иванову, погибшим в 1999 году во время контртеррористической операции в Аргунском ущелье, открыли в воскресенье на территории отдельного вертолетного полка в Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"Память военных летчиков Героев России Андрея Совгиренко и Александра Иванова увековечена в Смоленской области. В поселке Вязьма-Брянский на территории отдельного вертолетного полка Западного военного округа состоялась торжественная церемония открытия мемориала экипажу боевого вертолета Ми-24, героически погибшему 13 декабря 1999 года при проведении контртеррористической операции в Аргунском ущелье", — сказали в пресс-службе округа.
Главными элементами мемориала стали боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24, между которыми установлена стела в виде вертолетных лопастей и памятная доска. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие ветераны армейской авиации, военнослужащие полка, воспитанники «Юнармии» и местные жители.
В декабре 1999 года Совгиренко и Иванов на Ми-24 отправились на поиски сбитого летчика. В Аргунском ущелье они подверглись внезапному массированному обстрелу с земли. Летчики прикрыли своей машиной другие вертолеты и, приняв на себя огонь врага, ценой своих жизней спасли боевых товарищей. Указом президента РФ в 2000 году члены экипажа Ми-24 удостоены звания Героя Российской Федерации (посмертно).
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